Trump: Waxaa suuragal ah in aan arrimaha Iran kala hadlo Xi iyo Putin
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ayaa sheegay in uu rajeynayo in uu la yeesho kulan saddex geesood ah madaxweynayaha Ruushka Vladimir Putin iyo sidoo kale madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping, kaas dhinac socda shir-madaxeedka Iskaashiga Dhaqaalaha ee Aasiya iyo Baasifigga.
Madaxweyne Trump ayaa u sheegay wariyayaasha in kulanka looga hadli doono arrimo badan oo ay ku jiraan sidii lagu dhameyn lahaa dagaalka Iran iyo in laga joojiyo hubka nukliyeerka.
Wargeyska The Wall Street ayaa hore u sheegay in Vladimir Putin uu daneynayo in uu qabto kulan saddex geesood ah oo dhexmara isag, Xi Jinping iyo Donald Trump kaas oo looga hadlayo nabadda Ukraine.
Dhanka kale, ergayga gaarka Shiinaha u qaabilsan Bariga Dhexe, Zhai Jun, ayaa u safray Tehran halkaas uu wadahadallo kula yeelanayo Ali Bagheri oo ah ku-xigeenka xoghayaha golaha sare ee Amniga Qaranka.
Sida uu sheegay Esmail Baghai, oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran, booqashada ergeyga Shiinaha ayaa ah mid sii wadaysa wadatashiyada dhow ee u dhexeeya Tehran iyo Beijing, kuwaas oo ku saabsan arrimaha labada dal iyo amniga gobolka.