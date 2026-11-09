Mas’uul sare oo ka tirsan Imaaraatka ayaa ka dhigay xasilloonida-darrada gobolka oo sii dheeraata
La taliyaha raysalwasaaraha Imaaraatka Carabta, Anwar Gargash, ayaa ka digay in gobolku wajayo “xasillooni-darro iyo hubanti-la’aan muddo dheer qaadaneysa iyo xaalad siyaasadeed iyo mid ammaan oo aan la hubin”. Wuxuu sheegay in bilowgiiba uu Imaaraatka ka horjeeday weerarka Mareykanka ku qaaday Iran.
Mr. Gargash ayaa sadaashiisa ku sheegay in heshiis siyaasadeed oo dhexmara Mareykanka iyo Iran si loo dhameeyo dagaalka socday 8-da bilood uu yahay “mid aad u adag”.
“Waa in aan isu diyaarinaa hubaanti la’aan muddo dheer ah, muddo aan la dammaanad qaadi karin xal kama damabeys ah si loo dhiso nidaam xasilloon in uu ka hirgalo gobolka”, ayuu yiri Mr. Garagash oo maanta ka hadlay shir ku saabsan siyaasadda iyo juqaraafiga oo ka dhacay Abu Dhabi sida laga soo xigtay wakaaladda wararka AFP.
Masu’uulkaas sare oo ka tirsan Imaaraatka waxa uu sheegay cawaaqibka ka dhallankara dagaalka Mareykanka iyo Iran “in uu muddo dheer qaadanayo”, taas oo ku qasbeysa imaaraatka in ay maalgeliyaan “awoodooda difaac si ay uga hortagto weerar iyo in ay xoojiso xiriirkeeda caalamiga ee la xiriira amniga”.
Anwar Gargash ayaa sidoo kale sheegay in dagaalku uu muujiyay muhiimadda uu leeyahay iskaashiga difaaca iyo amniga ee Imaaraadka Carabta uu la leeyahay Mareykanka, wuxuuna uga mahadceliyay Faransiiska, Israel, Giriigga, Masar, iyo Hindiya “taageerada iyo wadajirka” ay la leeyihiin Imaaraadka Carabta iyagoo ka difaacaya weerarrada Iran.