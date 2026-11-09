Madaxweyne Erdogan ayaa ka walaacsan in Trump uu weeraro cusub ku qaado Iran
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa sheegay in dalkiisa uusan dooneyn in uu arko mowjado hor leh oo dagaal oo lagu qaado Iran, wuxuuna walaaca uu qabo kula wadaagay khadka taleefoonka wadahadal uu la yeeshay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, Erdogan ayaa la hadlay wariyeyaasha isagoo diyaaradda saaran kaddib markii uu ka soo laabtay booqasho uu ku tagay Azerbaijan.
“Turkiga wuxuu xoojinayaa fursad kasta oo dhibaatooyinka lagu xallin karo iyadoo loo marayo diblomaasiyad iyo wadahadal”, ayuu yiri madaxweyne Erdogan
“Nasiib-darro, waxaan markale arkeynaa in xaaladdu ay u socoto dhinaca xun”, ayuu yiri madaxweyne Erdogan.
Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in ay sameynayaan wax kasta oo suuragal ah oo looga hortagayo xaaladdan