Xog ka soo korortay halka lagu hayo hadda madaxweyne xilka laga qaaday lana xabsiyey
Madaxweynihii hore ee Paraguay, Santiago Peña, ayaa lagu hayaa xabsi ku yaalla xarun milatari, kadib markii lagu soo oogay dacwado la xiriira doorkii lagu tuhunsanaa inuu ku lahaa burburkii bangi.
Mr Peña ayaa la xiray Jimcihii, daqiiqado uun kadib markii senatarrada dalkaasi, oo ay ku jireen xubno ka tirsan xisbigiisa, ay si aqlabiyad ah ugu codeeyeen in xilka laga qaado.
Fadeexaddan ayaa malaayiin qof ka hor istaagtay inay helaan lacagihii ay bangiga ku keydsadeen.
Mr Peña, oo ilaa sannadkii hore saamiyo ku lahaa shirkaddii lahayd bangiga, ayaa beeniyay inuu wax khalad ah sameeyay.
Ninkan garabka midig ah ee xulafada la ah Donald Trump ayaa lagu soo oogay dacwado la xiriira ku takri-fal kalsooni loo dhiibtay iyo adeegsiga awoodda maamul si uu dano gaar ah u gaaro.