Suuriya oo dalkooda u celinaysa haween Soomaali iyo Suudaani ah oo laga saaray xero ku taalla waqooyi-bari dalka
Ciidamada Ammaanka Guud ee Suuriya ayaa Sabtidii haween Soomaali iyo Suudaani ah ka saaray xerada Roj ee ku taalla deegaanka Al-Maalikiya, waqooyi-bari gobolka Xasakah, iyadoo tallaabadan ay qeyb ka tahay qorshe dib loogu celinayo haweenkaas dalalkooda hooyo.
Sida uu sheegay Suuriya Human Rights Observatory, hawlgalkan ayaa lagu fuliyay wada-shaqeyn lala yeeshay safaaradaha Soomaaliya iyo Suudaan ee magaalada Dimishiq, si loo diyaariyo habraacyada dib u celinta haweenka.
Ilaa hadda lama shaacin tirada rasmiga ah ee haweenka laga saaray xerada iyo xilliga la dhammaystirayo habraacyada loogu celinayo dalalkooda.
Xerada Roj ayaa hoy u ah kumannaan haween iyo carruur ah oo ay ku jiraan dad ajnabi ah, kuwaas oo muddo dheer ku jiray xaalado xabsi u eg.
Bishii Sebtembar ee la soo dhaafay, Guddiga Caalamiga ah ee Madaxa-bannaan ee Baaritaanka Suuriya ayaa walaac ka muujiyay sii socoshada xabsiga in ka badan 2,000 oo qof, kuwaas oo u badan haween iyo carruur ku jira xerada Roj ee waqooyi-bari Suuriya.
Guddigu wuxuu sheegay in xaaladaha ay dadkaasi ku jiraan ay dhalinayaan walaacyo culus oo dhinaca xuquuqda aadanaha ah, isagoo ku baaqay in xal degdeg ah laga gaaro xaaladdooda, iyadoo la raacayo halbeegyada caalamiga ah.