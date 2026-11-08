Suuriya oo dalkooda u celinaysa haween Soomaali iyo Suudaani ah oo laga saaray xero ku taalla waqooyi-bari dalka

News DeskNovember 8, 2026
1 minute read

Ciidamada Ammaanka Guud ee Suuriya ayaa Sabtidii haween Soomaali iyo Suudaani ah ka saaray xerada Roj ee ku taalla deegaanka Al-Maalikiya, waqooyi-bari gobolka Xasakah, iyadoo tallaabadan ay qeyb ka tahay qorshe dib loogu celinayo haweenkaas dalalkooda hooyo.

Sida uu sheegay Suuriya Human Rights Observatory, hawlgalkan ayaa lagu fuliyay wada-shaqeyn lala yeeshay safaaradaha Soomaaliya iyo Suudaan ee magaalada Dimishiq, si loo diyaariyo habraacyada dib u celinta haweenka.

Ilaa hadda lama shaacin tirada rasmiga ah ee haweenka laga saaray xerada iyo xilliga la dhammaystirayo habraacyada loogu celinayo dalalkooda.

Xerada Roj ayaa hoy u ah kumannaan haween iyo carruur ah oo ay ku jiraan dad ajnabi ah, kuwaas oo muddo dheer ku jiray xaalado xabsi u eg.

Bishii Sebtembar ee la soo dhaafay, Guddiga Caalamiga ah ee Madaxa-bannaan ee Baaritaanka Suuriya ayaa walaac ka muujiyay sii socoshada xabsiga in ka badan 2,000 oo qof, kuwaas oo u badan haween iyo carruur ku jira xerada Roj ee waqooyi-bari Suuriya.

Guddigu wuxuu sheegay in xaaladaha ay dadkaasi ku jiraan ay dhalinayaan walaacyo culus oo dhinaca xuquuqda aadanaha ah, isagoo ku baaqay in xal degdeg ah laga gaaro xaaladdooda, iyadoo la raacayo halbeegyada caalamiga ah.

News DeskNovember 8, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Xog ka soo korortay halka lagu hayo hadda madaxweyne xilka laga qaaday lana xabsiyey

November 8, 2026

Imaaraadka oo u gurmanaya Markab dab ku qabsaday badda

November 8, 2026

Milatariga Sudan oo xidhay wasiir hore oo ay maxkamadda ICC doon doonaysay

November 8, 2026

Ilaalada Kacaanka Iran oo sheegtay inay dib u farsameeyeen qalab difaac oo Mareykanku sameeyay

November 8, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker