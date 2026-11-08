Milatariga Sudan oo xidhay wasiir hore oo ay maxkamadda ICC doon doonaysay

News DeskNovember 8, 2026
Less than a minute

Milatariga Suudaan ayaa sheegay inay xireen wasiirkii hore ee dowladda, Ahmad Haroun, oo lagu eedeeyay inuu galay dambiyo dagaal.

Haroun waxaa baadi-goobaya Maxkamadda Dambiyada Caalamiga ah (ICC), taas oo ku eedeysay inuu ku lug lahaa tacaddiyo ka dhacay gobolka Daarfuur horraantii sannadihii 2000-meeyadii.

Haroun, oo ka tirsanaa hoggaanka sare ee xisbigii talada hayay ee National Congress Party, ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inuu shaqaaleysiin jiray, maalgelin jiray, isla markaana hubeyn jiray maleeshiyaad Islaamiyiin ah.

Markii ugu horreysay waxaa la xiray sannadkii 2019-kii, balse wuxuu xabsiga ka baxsaday sannadkii 2023-kii, kadib markii uu qarxay dagaalka sokeeye ee Suudaan.

News DeskNovember 8, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Xog ka soo korortay halka lagu hayo hadda madaxweyne xilka laga qaaday lana xabsiyey

November 8, 2026

Imaaraadka oo u gurmanaya Markab dab ku qabsaday badda

November 8, 2026

Ilaalada Kacaanka Iran oo sheegtay inay dib u farsameeyeen qalab difaac oo Mareykanku sameeyay

November 8, 2026

Suuriya oo dalkooda u celinaysa haween Soomaali iyo Suudaani ah oo laga saaray xero ku taalla waqooyi-bari dalka

November 8, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker