Midowga Afrika iyo Midowga Yurub oo ka digay caqabadaha dhaqaale ee horyaalla howlgalka AUSSOM ee Soomaaliya
Midowga Afrika iyo Midowga Yurub ayaa walaac ka muujiyay caqabadaha dhaqaale iyo kuwa hawlgal ee wajahaya howlgalka Midowga Afrika ee taageerada iyo xasillinta Soomaaliya (AUSSOM), iyagoo ka digay in dhibaatooyinkaas ay saameyn ku yeelan karaan guulihii laga gaaray dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Labada dhinac ayaa arrintan ku soo qaaday kulan wadatashi ah oo ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, kaas oo diiradda lagu saaray xaaladaha amni ee qaaradda Afrika, gaar ahaan howlgalka AUSSOM iyo taageerada ciidamada Soomaaliya.
War-murtiyeedka kulanka ayaa lagu sheegay in Midowga Afrika iyo Midowga Yurub ay bogaadiyeen dowladda Soomaaliya, ciidamada AUSSOM iyo dalalka ciidamadooda ku biiriyay howlgalka, iyagoo aqoonsaday horumarka laga sameeyay dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada.
Si kastaba, waxay muujiyeen walaac ku saabsan caqabadaha dhaqaale iyo kuwa hawlgal ee soo food saaray howlgalka, kuwaas oo ay sheegeen inay halis gelin karaan sii jiritaanka guulihii amni ee la gaaray, dardar-gelinta dagaalka Al-Shabaab iyo qorshaha ay Soomaaliya kula wareegayso mas’uuliyadda amniga dalka.
Midowga Afrika iyo Midowga Yurub ayaa sidoo kale adkeeyay muhiimadda ay leedahay in dowladda Soomaaliya ay qiimeyso saameynta ay dhimista la qorsheeyay ee taageerada Qaramada Midoobay u fidiso howlgalka UNSOS ku yeelan karto xaaladda amni iyo mustaqbalka kala-guurka ciidamada.
Waxay ku baaqeen in la helo maalgelin ku filan, la saadaalin karo, isla markaana joogto ah oo lagu taageero howlgalada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika, iyagoo xusay in taageerada dhaqaale ee caalamku ay muhiim u tahay sii wadista hawlgallada amni.
Labada dhinac ayaa mar kale xaqiijiyay taageeradooda madax-bannaanida, midnimada dhuleed iyo wadajirka siyaasadeed ee Soomaaliya, iyagoo sidoo kale soo dhoweeyay dadaallada lagu xoojinayo amniga iyo xasilloonida dalka.