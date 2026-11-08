Masar, Soomaaliya iyo Jabuuti oo ka wada hadlay amniga Badda Cas iyo xiisadaha Geeska Afrika
Wasiirrada arrimaha dibadda ee Masar, Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa wada-hadallo ka yeeshay amniga Badda Cas, xasilloonida Geeska Afrika iyo xoojinta iskaashiga dhaqaale iyo midka amni ee dalalka gobolka.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Masar, Badr Abdelatty, ayaa kulamo kala gaar ah magaalada Tripoli ee dalka Liibiya kula yeeshay dhiggiisa Soomaaliya, Cabdisalaan Cabdi Cali, iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda Jabuuti, Cabdulqaadir Xuseen Cumar.
Kulamadan ayaa dhacay shirka 22-aad ee Golaha Fulinta ee Ururka Bulshada Dalalka Saaxilka iyo Saxaraha (CEN-SAD).
Sida ay sheegtay Hay’adda Warfaafinta Dowladda Masar, wada-hadallada dhexmaray wasiirrada Masar iyo Soomaaliya ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labada dal, ballaarinta iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha iyo horumarinta, iyo isku-duwidda mowqifyada ku aaddan xaaladaha siyaasadeed iyo amni ee Geeska Afrika.
Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa mar kale xaqiijiyey taageerada dalkiisu u hayo midnimada, madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya, isaga oo ka horyimid tallaabooyin hal dhinac ah oo wax u dhimaya xuduudaha caalamku aqoonsan yahay ee dalka.
Sidoo kale, Abdelatty wuxuu carrabka ku adkeeyey in mas’uuliyadda amniga iyo maareynta Badda Cas ay tahay inay lahaadaan dalalka xeebaha ku leh marin-biyoodkaas istiraatiijiga ah.
Mowqifkan ayaa la jaanqaadaya bayaan wadajir ah oo ay 4-tii October ku gaareen hoggaamiyeyaasha Masar, Soomaaliya, Eritrea iyo Suudaan magaalada Alamein, kaas oo lagu adkeeyey in dalalka xeebaha leh ay mas’uul ka yihiin maamulidda amniga Badda Cas, iyadoo la ilaalinayo xorriyadda isu-socodka maraakiibta.
Wada-hadallada ayaa imanaya xilli Itoobiya, oo aan lahayn xeeb, ay raadineyso marin-badeed ay ku tiirsanaan karto iyo kaalin weyn oo ay ku yeelato qorshayaasha amniga gobolka. Addis Ababa ayaa ku doodaysa in ku tiirsanaanta ganacsigeeda ee marin-biyoodka Badda Cas ay siinayso dano toos ah oo ku saabsan amnigiisa.
Dhanka kale, kulanka dhexmaray wasiirrada Masar iyo Jabuuti ayaa lagu falanqeeyey xoojinta iskaashiga ganacsiga, maalgashiga, tamarta, dekedaha, saadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha.
Wasiirradu waxay sidoo kale ka wada hadleen xaaladaha ka jira Suudaan iyo Soomaaliya iyo dadaallada lagu xoojinayo nabadda iyo xasilloonida Geeska Afrika.
Wada-hadalladaan laguma shaacin heshiis cusub oo militari ama tallaabo wadajir ah oo ka dhan ah Itoobiya. Balse dhinacyadu waxay isku raaceen sii wadidda wadatashiyada diblomaasiyadeed iyo iskaashiga ku aaddan amniga gobolka.