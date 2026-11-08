Imaaraadka oo u gurmanaya Markab dab ku qabsaday badda
Ilaalada Qaranka ee Imaaraadka Carabta ayaa sheegay inay badbaadiyeen 22 qof, kaddib markii dab uu ka kacay markab xamuul oo marayay Gacanka Cumaan.
War ay ku baahisay boggeeda internetka ayay Ilaalada Qaranku ku sheegtay inay wicitaan ka heshay shaqaalaha markabka, kaddib markii dabku qabsaday, ayna gurmad u dirtay goobta.
Waxay intaas ku dartay in kooxaha gurmadku ay heleen goobta markabka, ayna badbaadiyeen dhammaan 22-kii qof ee Carabta ahaa ee saarnaa.
“Markii aan siinay gargaarkii degdegga ahaa ee loo baahnaa, waxaan ku wareejinnay hay’adaha ay khuseyso. Dhammaantood xaaladdoodu waa mid deggan,” ayay Ilaalada Qaranku ku sheegtay war-saxaafadeedka.
Sababta keentay dabka weli lama oga.
Dhanka kale, Ilaalada Kacaanka Iran ayaa horay u sheegtay in laba markab oo shidaal siday ay waxyaabo qarxa kula kulmeen badda, dabna uu qabsaday, xilli ay ku sugnaayeen meel u dhow Marinka Hormuz.
Ilaalada Kacaanka ayaa sheegtay in labada markab ay damiyeen qalabkii hagayay, isla markaana ay marayeen marin aan loo oggolayn.
Waxay ku eedeysay maraakiibta inay ku kaceen xadgudubyo kala duwan, iyadoo sheegtay in mid lagu weeraray bariga Marinka Hormuz, halka kan kalena lagu dhuftay gudaha marinka.
War kale oo arrintan la xiriira, Taliska Dhexe ee ciidamada Mareykanka CENTCOM, ayaa ku dhawaaqay in la sameeyay ciidan hawlgal gaar ah oo diiradda saaraya Iran, isla markaana la ballaarinayo xannibaadda dhinaca badda ee saaran dekedaha Tehran, taas oo muddo bilo ah jirtay.
War qoraal ah oo ka soo baxay CENTCOM ayaa lagu sheegay in tallaabadani ay Iran ka hor istaagi doonto inay hub ku qaaddo waddooyinka dhulka.