Ilaalada Kacaanka Iran oo sheegtay inay dib u farsameeyeen qalab difaac oo Mareykanku sameeyay
Cali Bilali, oo ah la-taliye sare oo u qaabilsan taliyaha Ciidanka Cirka iyo Hawada Sare ee Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah ee Iran, ayaa sheegay in khubarada warshadaha difaaca Iran ay dib u farsamaynayaan qalabka difaaca ee uu Mareykanku sameeyay, si ay u fahmaan una soo saaraan qalab la mid ah.
Cali Bilali ayaa sidoo kale sheegay in kaydka hubka Iran uu ku filan yahay sannado badan oo soo socda, isla markaana ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ay si buuxda ugu diyaarsan yihiin hawlgal.
Waxa uu ka digay in haddii cadowgu sameeyo xisaab khaldan ama tallaabo kasta oo qalad ah, jawaabta Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ay noqon doonto mid aad u adag oo burbur weyn geysan karta.
“Ciidamada qalabka sida waxay sugayaan tallaabo kasta oo khaldan oo cadowgu qaado iyo fursad ku habboon oo ay kaga jawaabaan. Haddii loo baahdo, waxaa la bixin doonaa jawaab aanu dhinaca kale weligiis illoobi doonin,” ayuu yiri