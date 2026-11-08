Ilaalada Kacaanka Iran oo sheegtay inay dib u farsameeyeen qalab difaac oo Mareykanku sameeyay

News DeskNovember 8, 2026
1 minute read

Cali Bilali, oo ah la-taliye sare oo u qaabilsan taliyaha Ciidanka Cirka iyo Hawada Sare ee Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah ee Iran, ayaa sheegay in khubarada warshadaha difaaca Iran ay dib u farsamaynayaan qalabka difaaca ee uu Mareykanku sameeyay, si ay u fahmaan una soo saaraan qalab la mid ah.

Cali Bilali ayaa sidoo kale sheegay in kaydka hubka Iran uu ku filan yahay sannado badan oo soo socda, isla markaana ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ay si buuxda ugu diyaarsan yihiin hawlgal.

Waxa uu ka digay in haddii cadowgu sameeyo xisaab khaldan ama tallaabo kasta oo qalad ah, jawaabta Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ay noqon doonto mid aad u adag oo burbur weyn geysan karta.

“Ciidamada qalabka sida waxay sugayaan tallaabo kasta oo khaldan oo cadowgu qaado iyo fursad ku habboon oo ay kaga jawaabaan. Haddii loo baahdo, waxaa la bixin doonaa jawaab aanu dhinaca kale weligiis illoobi doonin,” ayuu yiri

News DeskNovember 8, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Xog ka soo korortay halka lagu hayo hadda madaxweyne xilka laga qaaday lana xabsiyey

November 8, 2026

Imaaraadka oo u gurmanaya Markab dab ku qabsaday badda

November 8, 2026

Milatariga Sudan oo xidhay wasiir hore oo ay maxkamadda ICC doon doonaysay

November 8, 2026

Suuriya oo dalkooda u celinaysa haween Soomaali iyo Suudaani ah oo laga saaray xero ku taalla waqooyi-bari dalka

November 8, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker