Garyaqaanka Guud ee Soomaaliya oo diiday go’aanka Maxkamadda Sare ee lagu laalay wax ka beddalka dastuurka
Xafiiska Garyaqaanka Guud ee dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa diiday sharciyadda go’aan ay soo saareen garsoorayaasha Maxkamadda Sare ee dalka, kuwaas oo buriyay ama laalay wax-ka-beddelka dastuurka.
Warsaxaafadeed maanta kasoo baxay Garyaqaanka Guud ee dowladda ayaa la sheegay in go’aank kasoo baxay garsoorayaasha maxkamadda sare in uusan lahayn wax saamayn sharci ah.
Qoraalka ayuu ku sheegay in Maxkamadda Sare ay ku guuldarreysatay inay ka jawaabto is-hortaagyo sharci oo uu hore ugu gudbiyay, kuwaas oo la xiriiray awoodda maxkamadda ee qaadista dacwadda iyo sharciyadda cidda soo gudbisay.
“Garyaqaanka Guud wuxuu caddeynayaa isagoo cuskanaya arrimaha kor ku xusan, in go’aanka ama qoraalka ka soo baxay garsoorayaasha Maxkamadda Sare uusan waafaqsanayn sharciga, isla markaana aan loogu adeegayn danaha qaranka iyo dhammaystirka dhismaha dawladnimada Soomaaliyeed, sidaa darteedna uusan lahayn wax saamayn sharci ah,” ayaa lagu yiri bayaanka garyaaqanka uu soo saaaray.
Garyaqaanka Guud ayaa sidoo kale sheegay in maxkamaddu ay jebisay mabda’a iska-hor-keenidda dhinacyada dacwadda, maadaama aan la qaban dhegeysi ay labada dhinac ku soo bandhigaan doodahooda, isla markaana dadweynuhu u furnaan lahaa.
Wuxuu intaas ku daray in qaab-dhismeedka garsoorka iyo habraaca dacwad-qaadista aan loo raacin sidii uu dhigayo sharciga habraaca maxkamadaha.
Xafiiska Garyaqaanka Guud ayaa ugu dambayn sheegay in uu qaadi doono tallaabo sharci oo ku habboon, inkasta oo uusan faahfaahin tallaabada uu damacsan yahay.