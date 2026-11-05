Xisbiga Dimuqraadiga ee Maraykanka oo sheegay saddexda arrimood ee ugu waaweyn ee ay mudnaanta siinayaan

News DeskNovember 5, 2026
1 minute read

Kaddib markii ay ku guuleysteen doorashooyinkii Kongareeska, xisbiga Dimuqraadiga ee Maraykanka ayaa ku dhawaaqay in saddexda arrimood ee ugu waaweyn ee ay mudnaanta siinayaan ay yihiin soo afjaridda dagaalka Iran, yaraynta culayska ka dhashay kor u kaca qiimaha maciishadda iyo in maamulka Trump lagula xisaabtamo tallaabooyinkiisa.

Hoggaamiyeyaasha Dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in Kongareesku aanu mar dambe noqon doonin hay’ad hoos timaadda maamulka Trump.

Dhanka kale, xisbiga Jamhuuriga, oo la kulmay mid ka mid ah guuldarrooyinkiisii doorasho ee ugu waaweynaa, ayaa wajahaya caqabado la xiriira mustaqbalka xisbiga iyo kala fogaanshaha qaar ka mid ah siyaasiyiinta sida dhow ula shaqeeya Trump, oo uu ku jiro Madaxweyne ku-xigeenka JD Vance.

Natiijooyinka doorashada ayaa sidoo kale su’aalo ka keenay mustaqbalka dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee MAGA, oo magaciisu ka soo jeedo halkudhiggii ololaha Trump ee ahaa “Make America Great Again” (Maraykanka dib uga dhig dal weyn).

News DeskNovember 5, 2026
1 minute read
home

Related Articles

JD Vance oo guuldarrada doorashada ku eedeeyay dagaalka Iran – Maxaa ugu dambeeyay wararka doorashada?

November 5, 2026

Kuraasta ilaa hadda lagu kala guuleystay Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga

November 5, 2026

Maxkamad Koonfur Afrika ku taalla oo diiday codsi Nin Soomaali ah oo doonayay in dib loogu soo celiyo aqoonsigiisii qaxootinimo

November 5, 2026

Maxkamadda Sare oo waxba kama jiraan ku tilmaantay xil ka qaadis lagu sameeyay Guddoomiye Baashe

November 5, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker