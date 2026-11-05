Kuraasta ilaa hadda lagu kala guuleystay Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga
Natiijada 48 kursi oo ka mid ah doorashada dhexe ee Mareykanka ayaan weli la shaacin. Sida ay hadda wax u socdaan, xisbiga Dimuqraadiga ayaa ilaa hadda ku guuleystay 240 kursi oo ka mid ah Aqalka Wakiillada.
Dhanka kale, xisbiga Jamhuuriga ayaa ilaa hadda helay 147 kursi. Waxaa xusid mudan in loo baahan yahay 218 kursi si xisbi uu aqlabiyad uga helo Aqalka Wakiillada.
Aqalka Senate-ka, Dimuqraadiyiinta ayaa ku guuleystay 52 kursi, halka Jamhuuriyiintu heleen 44 kursi.
Natiijooyinka ilaa hadda la shaaciyay waxay muujinayaan in Dimuqraadiyiintu aqlabiyad ka heleen Aqalka Senate-ka, xitaa haddii aan weli la shaacin natiijada labada kursi ee harsan.