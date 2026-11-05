Kuraasta ilaa hadda lagu kala guuleystay Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga

News DeskNovember 5, 2026
Less than a minute

Natiijada 48 kursi oo ka mid ah doorashada dhexe ee Mareykanka ayaan weli la shaacin. Sida ay hadda wax u socdaan, xisbiga Dimuqraadiga ayaa ilaa hadda ku guuleystay 240 kursi oo ka mid ah Aqalka Wakiillada.

Dhanka kale, xisbiga Jamhuuriga ayaa ilaa hadda helay 147 kursi. Waxaa xusid mudan in loo baahan yahay 218 kursi si xisbi uu aqlabiyad uga helo Aqalka Wakiillada.

Aqalka Senate-ka, Dimuqraadiyiinta ayaa ku guuleystay 52 kursi, halka Jamhuuriyiintu heleen 44 kursi.

Natiijooyinka ilaa hadda la shaaciyay waxay muujinayaan in Dimuqraadiyiintu aqlabiyad ka heleen Aqalka Senate-ka, xitaa haddii aan weli la shaacin natiijada labada kursi ee harsan.

News DeskNovember 5, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Xisbiga Dimuqraadiga ee Maraykanka oo sheegay saddexda arrimood ee ugu waaweyn ee ay mudnaanta siinayaan

November 5, 2026

JD Vance oo guuldarrada doorashada ku eedeeyay dagaalka Iran – Maxaa ugu dambeeyay wararka doorashada?

November 5, 2026

Maxkamad Koonfur Afrika ku taalla oo diiday codsi Nin Soomaali ah oo doonayay in dib loogu soo celiyo aqoonsigiisii qaxootinimo

November 5, 2026

Maxkamadda Sare oo waxba kama jiraan ku tilmaantay xil ka qaadis lagu sameeyay Guddoomiye Baashe

November 5, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker