JD Vance oo guuldarrada doorashada ku eedeeyay dagaalka Iran – Maxaa ugu dambeeyay wararka doorashada?
Xisbiga Dimuqraadiga ayaa guul weyn ka gaaray doorashada dhexe ee Mareykanka, isagoo aqlabiyad ka helay labada aqal ee Kongareeska: Aqalka Wakiillada iyo Aqalka Senate-ka.
Hoggaamiyeyaasha Dimuqraadiga ayaa u dabbaaldegaya guushan doorasho, laba sano oo keliya kaddib markii looga adkaaday doorashadii guud ee Mareykanka ee 2024.
Hoggaamiyaha laga tirada badan yahay ee Aqalka Wakiillada, Hakeem Jeffries, ayaa sheegay in Kongareesku uu awood u yeelan doono inuu “xakameeyo oo dheellitiro awoodda laanta fulinta ee faraha ka baxday”.
Dhanka kale, Jamhuuriyiintu waxay u muuqdaan kuwo dib u qiimaynaya guuldarradooda. Madaxweyne ku-xigeenka JD Vance ayaa khasaaraha taariikhiga ah ee xisbiga ku eedeeyay dagaalka Iran, arrintaas oo Madaxweyne Trump uu qiray inay “inta badan run tahay”.
Waxaa weli la sugayaa natiijooyinka dhowr iyo toban kursi oo Aqalka Wakiillada ah, laba tartan oo Aqalka Senate-ka ah iyo laba doorasho oo guddoomiye gobol.
Tirinta codadka laba tartan oo aad isugu dhow oo Aqalka Senate-ka ah ayaa weli ka socota gobollada Alaska iyo Mississippi. Weli lama oga goorta natiijooyinkooda la shaacin doono.
Falcelinta caalamka ee natiijooyinka doorashada ayaa kala duwanayd. Warbaahinta Ruushka ayaa hadal haysay in natiijooyinka doorashada dhexe ay saamayn ku yeelan karaan heshiiska nabadeed ee Ukraine. Hase yeeshee, Aqalka Kremlin-ka ayaa sheegay in Ruushku uu sii wadi doono difaacidda “danaheeda” dagaalka, iyadoon loo eegin natiijada doorashada Mareykanka.
Dhanka Shiinaha, jawaabtiisu waxay ahayd mid aan hadal badnayn, iyadoo Beijing ay doonayso inay xiriir deggan la yeelato Washington, ka hor shir madaxeed ay labada dal yeelanayaan dabayaaqada bishan.