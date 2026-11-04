Doorashada Mareykanka: Qaabka ay uga fal-celiyeen qaar ka mid ah madaxda caalamka
Dalalka uu Madaxweyne Donald Trump marar badan hanjabaado ama dhaleeceyn u jeediyay ayaa soo dhoweeyay natiijada doorashada dhexe ee Mareykanka.
Koonfur Afrika, oo Trump ku eedeeyo in ay xasuuq ka geysanayso dadka caddaanka ah, ayaa sheegtay in doorashadu horseedi doonto waa cusub oo ku saabsan xiriirka caalamka.
Ra’iisul Wasaaraha garabka bidix ee Spain, Pedro Sanchez, ayaa sheegay in shacabka Mareykanku ay codkooda ku diideen nacaybka, diidmada isbeddelka cimilada iyo dadka dabaqadda sare ee mudnaanta gaarka ah la siiyo.
Dhanka kale, afhayeenka Kremlin-ka, Dmitry Peskov, ayaa sheegay in Ruushku uu rajaynayo in Trump uu sii wado dadaallada nabadeed ee Ukraine kaddib doorashada.
Shiinaha ayaan ilaa hadda si faahfaahsan uga hadlin natiijada, isaga oo doorashada dhexe ku tilmaamay arrin gudaha Mareykanka u taal.