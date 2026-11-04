Doorashada Mareykanka: Qaabka ay uga fal-celiyeen qaar ka mid ah madaxda caalamka

News DeskNovember 4, 2026
Less than a minute

Dalalka uu Madaxweyne Donald Trump marar badan hanjabaado ama dhaleeceyn u jeediyay ayaa soo dhoweeyay natiijada doorashada dhexe ee Mareykanka.

Koonfur Afrika, oo Trump ku eedeeyo in ay xasuuq ka geysanayso dadka caddaanka ah, ayaa sheegtay in doorashadu horseedi doonto waa cusub oo ku saabsan xiriirka caalamka.

Ra’iisul Wasaaraha garabka bidix ee Spain, Pedro Sanchez, ayaa sheegay in shacabka Mareykanku ay codkooda ku diideen nacaybka, diidmada isbeddelka cimilada iyo dadka dabaqadda sare ee mudnaanta gaarka ah la siiyo.

Dhanka kale, afhayeenka Kremlin-ka, Dmitry Peskov, ayaa sheegay in Ruushku uu rajaynayo in Trump uu sii wado dadaallada nabadeed ee Ukraine kaddib doorashada.

Shiinaha ayaan ilaa hadda si faahfaahsan uga hadlin natiijada, isaga oo doorashada dhexe ku tilmaamay arrin gudaha Mareykanka u taal.

News DeskNovember 4, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Muj Cadi Madoobe ayaa ka waramey Taariikhda Facawayn Booliska JSL

November 4, 2026

Dimuqraadiyiinta oo la wareegay labada aqal ee Sharcidejinta Maraykanka, guuldarro weynna gaadhsiiyey Trump

November 4, 2026

Madaxweynahu Waxa Uu Ku Guuleystey Inuu Keeni Ictiraafkii Jsl

November 4, 2026

Guddida Joogtada ah ee Golaha Guurtida oo xogwaraysi la yeelatay Wasiirka Macdanta iyo Tamarta JSL.

November 4, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker