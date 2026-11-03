Maleeshiyada Fano oo la wareegtay magaalo ku taalla gobolka Amxaarada ee Itoobiya kaddib dagaallo culus
Wararka ka imanaya Itoobiya ayaa sheegaya in maleeshiyada Fano ay la wareegtay magaalada Wuchale ee gobolka Amxaarada, kaddib dhowr maalmood oo dagaallo culus ay la galeen ciidamada dowladda.
Magaaladan ayaa ku dhow xero ay ku barakaceen dadkii ka cararay colaadaha, halkaas oo ugu yaraan 20 qof lagu dilay duqeymo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsaday toddobaadkii hore.
Dagaallada ayaa sidoo kale hakad geliyay isu socodka gaadiidka ee waddo weyn oo isku xirta caasimadda Addis Ababa iyo waqooyiga Itoobiya.
Waddadan ayaa muhiim u ah gaarsiinta sahayda milatari, waxaana ka mid ah adeegyada ay u adeegsadaan howlgallada ka socda gobolka deriska la ah ee Tigray, halkaas oo ciidamada Itoobiya ay kula dagaallamayaan fallaagada.