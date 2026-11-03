Maleeshiyada Fano oo la wareegtay magaalo ku taalla gobolka Amxaarada ee Itoobiya kaddib dagaallo culus

News DeskNovember 3, 2026
Less than a minute

Wararka ka imanaya Itoobiya ayaa sheegaya in maleeshiyada Fano ay la wareegtay magaalada Wuchale ee gobolka Amxaarada, kaddib dhowr maalmood oo dagaallo culus ay la galeen ciidamada dowladda.

Magaaladan ayaa ku dhow xero ay ku barakaceen dadkii ka cararay colaadaha, halkaas oo ugu yaraan 20 qof lagu dilay duqeymo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsaday toddobaadkii hore.

Dagaallada ayaa sidoo kale hakad geliyay isu socodka gaadiidka ee waddo weyn oo isku xirta caasimadda Addis Ababa iyo waqooyiga Itoobiya.

Waddadan ayaa muhiim u ah gaarsiinta sahayda milatari, waxaana ka mid ah adeegyada ay u adeegsadaan howlgallada ka socda gobolka deriska la ah ee Tigray, halkaas oo ciidamada Itoobiya ay kula dagaallamayaan fallaagada.

News DeskNovember 3, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Goobihii ugu horreeyay ee codbixinta doorashooyinka xilliga dhexe ee Mareykanka oo furmay

November 3, 2026

Israa’iil: Wax lug ah kuma lihin weerarradii Mareykanka ee xalay ka dhacay Iran

November 3, 2026

Uganda oo darajadii ciidanka ka xayuubisay xabsigana dhigtay taliye ku-xigeenkii hore ee milatariga

November 3, 2026

Hindiya oo soo furatay 20 shaqaale oo saarnaa markab Iiraan laga leeyahay oo burcad-badeed Soomaali ahi afduubatay

November 3, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker