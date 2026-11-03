Israa’iil: Wax lug ah kuma lihin weerarradii Mareykanka ee xalay ka dhacay Iran

News DeskNovember 3, 2026
Less than a minute

Milatariga Israa’iil ayaa Talaadadii sheegay inaysan wax lug ah ku lahayn weerarradii la sheegay in Mareykanku habeen hore ka fuliyay jasiirad ku taalla Iran.

Warkan ayaa imanaya xilli ra’iisul wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu, uu dhawaan ku hanjabay in dalkiisu dib u bilaabi karo dagaalka uu kula jiro Tehran.

Afhayeen u hadlay milatariga Israa’iil ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay, isaga oo ka jawaabaya su’aal la weydiiyay, in Israa’iil aysan ka qayb qaadan weerarradii Mareykanka uu habeenkii Isniinta ka fuliyay jasiiradda Qeshm ee Iran.

News DeskNovember 3, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Goobihii ugu horreeyay ee codbixinta doorashooyinka xilliga dhexe ee Mareykanka oo furmay

November 3, 2026

Maleeshiyada Fano oo la wareegtay magaalo ku taalla gobolka Amxaarada ee Itoobiya kaddib dagaallo culus

November 3, 2026

Uganda oo darajadii ciidanka ka xayuubisay xabsigana dhigtay taliye ku-xigeenkii hore ee milatariga

November 3, 2026

Hindiya oo soo furatay 20 shaqaale oo saarnaa markab Iiraan laga leeyahay oo burcad-badeed Soomaali ahi afduubatay

November 3, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker