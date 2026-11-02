Xuutiyiinta oo sheegay in duqeymo cirka ah uu Sacuudigu ka fuliyeen dekedda Xudeyda
Xuutiyiinta Yemen ayaa Isniintii sheegay in duqeymo cirka ah oo Sacuudigu ka fuliyay deked muhiim ah oo ku taalla Badda Cas iyo xarun shidaal oo ku taalla gobolka Xudeyda ay ku dhaawacmeen toddoba qof.
Anis al-Asbahi, afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Xuutiyiinta, ayaa qoraal uu ku baahiyay barta X ku sheegay in afar qof oo rayid ah ay ku dhaawacmeen weerar ay isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ku qaadeen dekedda Ras Ciise, halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen weerar lagu qaaday xarun shidaal oo ku taalla deegaanka Bajil.
“Duqeymaha soo noqnoqda ee lagu beegsanayo xarumaha muhiimka ah ee shidaalka iyo dekedaha waxay si cad u jebinayaan sharciga caalamiga ah ee bani’aadannimada, waxayna sii kordhinayaan dambiyada dagaal ee Yemen ka socda, kuwaas oo lagu beegsanayo dadka rayidka ah iyo kaabayaasha muhiimka ah,” ayuu yiri.
Telefishinka Al-Masiirah ee taageera Xuutiyiinta ayaa horay u sheegay in Sacuudigu weeraray goob ay maraakiibtu ku xirtaan iyo markab ganacsi oo ku sugnaa dekedda Ras Ciise.
Dekedda Xudeyda ayaa ah tan ugu weyn ee ay gacanta ku hayaan Xuutiyiintu, waana mid ka mid ah marinnada ugu muhiimsan ee cuntada iyo gargaarka bani’aadannimo lagu gaarsiiyo deegaannada ay maamulaan.
Dekedda Ras Ciise, oo waqooyiga magaalada Xudeyda ku taalla, ayaa sidoo kale loo adeegsadaa soo dejinta iyo kaydinta shidaalka.
Warbaahinta Xuutiyiinta ayaa sidoo kale sheegtay in weerarro Axaddii dhacay lagu beegsaday kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Xudeyda, isla gobolkaas.
Isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ayaa sheegay inuu fuliyay “hawlgal si sax ah loogu bartilmaameedsaday curyaaminta ilaha muhiimka ah” ee ay Xuutiyiintu adeegsadaan.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in in ka badan 1,600 oo qof lagu dilay, halka in ka badan 300,000 oo kalena ay ku barakaceen tan iyo markii uu dagaalku mar kale ka qarxay Yemen.