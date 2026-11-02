Ruushka iyo Ukraine ayaa labaduba sheegay in weerar internetka ah lagu soo qaaday

News DeskNovember 2, 2026
Less than a minute

Ukraine iyo Ruushka waxay labaduba sheegeen in barnaamijyadooda digniinta ee xaaladaha degdegga ah xalay la weeraray.

Marka hore waxaa la weeraray Ukraine iyadoo fariin digniin ah oo aan jirin uu diray barnaamijka.

Siyaasiga reer Ukraine Oleksander Merezhko ayaa sheegay in ay shaki dhalisay fariinta oo ku qorneyd luuqadda Ruushka, wuxuuna sheegay in weerarkan uu qeyb ka yahay dagaalka internetka

Saacado kaddib Ruushka ayaa sheegay in la weeraray dhankooda iyadoo xog been abuur ah dadka lala wadaagay.

Digniinta been abuurka ah ayaa dadka u digtay isticmaala abka, waxayna u sheegtay in ay jirto “halis ah in la noolaado”, waxayna sheegtay in madaxyada hubka nukliyeerka lagu riday “dhammaan gobollada Ruushka”.

News DeskNovember 2, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Somaliland Qaraxyada Muqdisho Qabyaaladey kaga Badbaadey, Xisbiga kaah waa shoodhe wadani

November 2, 2026

Sagaal qof oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay Florida

November 2, 2026

Qiimaha shidaalka oo hoos u dhacay suuqyada caalamka

November 2, 2026

Xuutiyiinta oo sheegay in duqeymo cirka ah uu Sacuudigu ka fuliyeen dekedda Xudeyda

November 2, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker