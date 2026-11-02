Qiimaha shidaalka oo hoos u dhacay suuqyada caalamka

News DeskNovember 2, 2026
Less than a minute

Suuqyada caalamka ayaa saaka oo Isniin ah laga dareemay hoos-u-dhac ku yimid qiimaha shidaalka.

Qiimaha Shidaalka cayriin ee nooca Brent ee ayaa hoos uga dhacay 110 doollar foostadii, isaga oo saaka marayay qiyaastii 109.70 doollar.

Hoos-u-dhaca qiimaha shidaalka ayaa imanaya xilli ay socdaan dadaallada wada-hadal ee u dhexeeya Iran iyo Mareykanka, kuwaas oo ay dhexdhexaadinayso Qatar.

Hase yeeshee, weerarradii Axaddii lagu qaaday markab siday gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ah ee Qatar iyo markab kale oo shidaal qaada oo la weeraray subaxnimadii Isniinta ayaa weli walaac ku haya suuqyada tamarta adduunka.

Arrintan ayaa sidoo kale soo baxaysa maalin ka hor doorashooyinka xilliga dhexe ee Aqalka Kongareeska Mareykanka.

News DeskNovember 2, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Somaliland Qaraxyada Muqdisho Qabyaaladey kaga Badbaadey, Xisbiga kaah waa shoodhe wadani

November 2, 2026

Sagaal qof oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay Florida

November 2, 2026

Xuutiyiinta oo sheegay in duqeymo cirka ah uu Sacuudigu ka fuliyeen dekedda Xudeyda

November 2, 2026

Hoggaamiyaha xisbiga Yeshar ee Israa’iil,oo shuruud ku xidhay cid kasta oo isbahaysi la galaysa

November 2, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker