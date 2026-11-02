Qiimaha shidaalka oo hoos u dhacay suuqyada caalamka
Suuqyada caalamka ayaa saaka oo Isniin ah laga dareemay hoos-u-dhac ku yimid qiimaha shidaalka.
Qiimaha Shidaalka cayriin ee nooca Brent ee ayaa hoos uga dhacay 110 doollar foostadii, isaga oo saaka marayay qiyaastii 109.70 doollar.
Hoos-u-dhaca qiimaha shidaalka ayaa imanaya xilli ay socdaan dadaallada wada-hadal ee u dhexeeya Iran iyo Mareykanka, kuwaas oo ay dhexdhexaadinayso Qatar.
Hase yeeshee, weerarradii Axaddii lagu qaaday markab siday gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ah ee Qatar iyo markab kale oo shidaal qaada oo la weeraray subaxnimadii Isniinta ayaa weli walaac ku haya suuqyada tamarta adduunka.
Arrintan ayaa sidoo kale soo baxaysa maalin ka hor doorashooyinka xilliga dhexe ee Aqalka Kongareeska Mareykanka.