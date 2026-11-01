Xaaladda garoomada diyaaradaha ee Sacuudiga oo war ka soo kordhay

News DeskNovember 1, 2026
Less than a minute

Sida ay sheegtay warbaahinta Bloomberg ee Mareykanka, qiyaastii 94% duullimaadyadii ka ambabaxayay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Boqor Khaalid ee magaalada Riyadh intii u dhexeysay 10-kii iyo 27-kii Oktoobar ayaa la baajiyay, kaddib weerarradii Xuutiyiinta.

Weerarkii ugu khasaaraha badnaa ayaa dhacay 10-kii Oktoobar, kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 12 qof, isla markaana sababay in mas’uuliyiintu hakiyaan howlihii garoonka diyaaradaha.

Warbixinta ayaa sheegtay in weerarrada Xuutiyiintu ay sii xumeeyeen carqaladaha soo wajahay duulimaadyada gobolka, kuwaas oo horay u saameeyay dagaalka Iran.

Dhanka kale, xogta dhaqdhaqaaqa diyaaradaha ee FlightRadar ayaa sidoo kale muujinaysa in ay weli jiraan carqalado dhanka duulimaadyada ah oo ka jira garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Boqor Fahad, kaas oo ku yaalla magaalada Dammam ee bariga Sacuudiga.

News DeskNovember 1, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Mujaahidiintii Jabhadii SNM oo war Cusub soo Saarey Digniin Culusna Diray

November 1, 2026

Trump oo war ka soo saaray wadahallada Iiraan

November 1, 2026

Iiraan oo hanjabaad hor leh jeedisay xilli Trump rajo muujiyey

November 1, 2026

Kalfadhiga 27aad ee Golaha Deegaanka Degmada Berbera ayaa saaka furmay magaalada Berbera.

November 1, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker