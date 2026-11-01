Trump oo war ka soo saaray wadahallada Iiraan

News DeskNovember 1, 2026
1 minute read

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in wada-hadallada Iran ay haatan si wanaagsan u socdaan, balse uu sheegay in aan si weyn loo aamini karin mas’uuliyiinta Iran.

Trump ayaa yiri: “Wada-hadallada Iran haatan si wanaagsan ayay u socdaan, balse dhibaatada ugu weyn ayaa ah in aanay ahayn kuwo la aamini karo. Waxay galaan heshiisyo, kaddibna si fudud ayay uga baxaan ballanqaadyadooda!”

Isagoo sidoo kale wariyeyaasha kula hadlayay hoygiisa ku yaalla gobolka Florida, ayuu yiri: “Goobihii nukliyeerka ee Iran waa la burburiyay, waxaana haray hal ama laba goobood oo kale oo ay tahay inaan wax ka qabanno.”

Hadalka Trump ayaa imaanaya kaddib markii xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu horay u sheegay in Donald Trump uusan weli go’aan ka gaarin in weerar militari lagu qaado Iran iyo in kale.

Dhanka kale, mas’uuliyiinta Iran ayaa Sabtidii sheegay in ay qaadi doonaan weerarro aargoosi oo culus haddii Mareykanku soo weeraro Iran.

News DeskNovember 1, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Mujaahidiintii Jabhadii SNM oo war Cusub soo Saarey Digniin Culusna Diray

November 1, 2026

Xaaladda garoomada diyaaradaha ee Sacuudiga oo war ka soo kordhay

November 1, 2026

Iiraan oo hanjabaad hor leh jeedisay xilli Trump rajo muujiyey

November 1, 2026

Kalfadhiga 27aad ee Golaha Deegaanka Degmada Berbera ayaa saaka furmay magaalada Berbera.

November 1, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker