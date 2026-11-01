Iiraan oo hanjabaad hor leh jeedisay xilli Trump rajo muujiyey

News DeskNovember 1, 2026
1 minute read

Afhayeenka ciidamada milatariga Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran, Mohammad Akraminia, ayaa sheegay in haddii dagaal cusub uu qarxo, “aagga uu dagaalku ka dhacayo uusan ku koobnaan doonin gobolka Galbeedka Aasiya”.

Waxa uu intaas ku daray in “xarumaha, qalabka, ciidamada iyo danaha Mareykanka, meel kasta oo ay gaari karaan, ay noqon karaan bartilmaameedyo”.

Isagoo ka hadlayay xoojinta diyaargarowga howlgallada milatari iyo cusboonaysiinta liiska bartilmaameedyada, Akraminia ayaa sheegay in dagaal cusub oo dhici kara uu noqon karo mid “aad uga dheer” kii hore.

Afhayeenka ciidamada ayaa sidoo kale yiri: “Hannaanka lagu beddelayo istaraatiijiyadda difaaca ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran, laguna qaadayo mid weerar ku dhisan, wuxuu billowday waqti hore, wuxuuna si dhab ah u muujiyay intii uu socday dagaalkii ugu dambeeyay.”

Bogga rasmiga ah ee Mojtaba Khamenei ayaa shalay sheegay in kulan uu la yeeshay taliyeyaasha ciidamada qalabka sida ee Iran uu ku amray inay si “degdeg ah oo aan xuduud juqraafiyeed ku xirnayn” uga jawaabaan khatar kasta oo cadowgu keeno.

Hoggaamiyaha Jamhuuriyadda Islaamiga ah ayaa sidoo kale laga soo xigtay inuu sheegay in haddii Iran lagu qaado weerar cusub oo milatari ama mid “argagixiso”, ay iyadu go’aamin doonto waqtiga iyo shuruudaha lagu soo afjarayo colaadda.

News DeskNovember 1, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Mujaahidiintii Jabhadii SNM oo war Cusub soo Saarey Digniin Culusna Diray

November 1, 2026

Trump oo war ka soo saaray wadahallada Iiraan

November 1, 2026

Xaaladda garoomada diyaaradaha ee Sacuudiga oo war ka soo kordhay

November 1, 2026

Kalfadhiga 27aad ee Golaha Deegaanka Degmada Berbera ayaa saaka furmay magaalada Berbera.

November 1, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker