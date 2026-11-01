Iiraan oo hanjabaad hor leh jeedisay xilli Trump rajo muujiyey
Afhayeenka ciidamada milatariga Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran, Mohammad Akraminia, ayaa sheegay in haddii dagaal cusub uu qarxo, “aagga uu dagaalku ka dhacayo uusan ku koobnaan doonin gobolka Galbeedka Aasiya”.
Waxa uu intaas ku daray in “xarumaha, qalabka, ciidamada iyo danaha Mareykanka, meel kasta oo ay gaari karaan, ay noqon karaan bartilmaameedyo”.
Isagoo ka hadlayay xoojinta diyaargarowga howlgallada milatari iyo cusboonaysiinta liiska bartilmaameedyada, Akraminia ayaa sheegay in dagaal cusub oo dhici kara uu noqon karo mid “aad uga dheer” kii hore.
Afhayeenka ciidamada ayaa sidoo kale yiri: “Hannaanka lagu beddelayo istaraatiijiyadda difaaca ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran, laguna qaadayo mid weerar ku dhisan, wuxuu billowday waqti hore, wuxuuna si dhab ah u muujiyay intii uu socday dagaalkii ugu dambeeyay.”
Bogga rasmiga ah ee Mojtaba Khamenei ayaa shalay sheegay in kulan uu la yeeshay taliyeyaasha ciidamada qalabka sida ee Iran uu ku amray inay si “degdeg ah oo aan xuduud juqraafiyeed ku xirnayn” uga jawaabaan khatar kasta oo cadowgu keeno.
Hoggaamiyaha Jamhuuriyadda Islaamiga ah ayaa sidoo kale laga soo xigtay inuu sheegay in haddii Iran lagu qaado weerar cusub oo milatari ama mid “argagixiso”, ay iyadu go’aamin doonto waqtiga iyo shuruudaha lagu soo afjarayo colaadda.