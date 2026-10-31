Putin oo soo saaray digniin adag kana digay dagaal

News DeskOctober 31, 2026
1 minute read

Madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin, ayaa sheegay in Moscow ay taageersan tahay tallaabo kasta oo lagu soo celinayo xiriirka dalalka Yurub, balse haddii uu dagaal dhexmaro Ruushka iyo Yurub aanay jiri doonin cid guulaysata.

Putin oo suxufiyiinta la hadlay, kaddib markii uu martigeliyay shir madaxeed ay ka qayb galeen hoggaamiyeyaal Afrikaan ah, ayaa sheegay in Ruushku diyaar u yahay dagaal suurtagal ah oo uu la galo Yurub, balse aanu doonayn in iska horimaadkaasi dhaco.

“Waxaan taageersan nahay tallaabo kasta oo lagu soo celinayo xiriir buuxa oo macno leh oo aan la yeelanno dalalka Yurub,” ayuu yiri.

Putin ayaa intaas ku daray: “Waan diyaar sanahay, balse ma doonayno dagaal aan la galno Yurub. Haddii cid doonayso dagaal, waa inay isu diyaarisaa. Hase yeeshee, ilaa hadda ma aysan gaarin hadafkoodii ahaa inay Ruushka kaga adkaadaan dhinaca istaraatiijiyadda. Haddii xaaladdu meel fog gaarto, cid guulaysan doonta ma jiri doonto, waana inaan arrintaas la illoobin.”

Madaxweynaha Ruushka ayaa sidoo kale ka hadlay wada-hadallo dhanka taleefanka ah oo toddobaadkan uu la yeeshay Madaxweynaha Finland, Alexander Stubb, iyo Ra’iisul Wasaaraha Norway, Jonas Gahr Støre.

Waxa uu sheegay in labada hoggaamiye ay qaateen go’aan sax ah markii ay xiriir la sameeyeen Moscow, inkasta oo ay dhaleeceyn kala kulmeen qaar ka mid ah dalalka Yurub.

Putin ayaa intaas ku daray in Ruushku aanu doonayn wax caqabad ah oo ku yimaadda isu-socodka maraakiibta ee Badda Baltic-ga.

News DeskOctober 31, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Maraykanka oo oggolaaday qorshe ay muddo sugayeen dal ay saaxiib yihiin

October 31, 2026

Dowladda Yemen oo Xuutiyiinta ku eedeysay inay kaalmo ka heleen Iiraan si ay u helaan hub iyo tiknoolajiyad milatari oo casri ah

October 31, 2026

Masar oo walaac ka muujisay in waji cusub uu yeesho dagaalka Iran iyo Maraykanka

October 31, 2026

Hoggaamiyaha sare ee Iiran Mojtaba Khamenei oo amar bixiyey ka dib kulan dhacay

October 31, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker