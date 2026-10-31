Masar oo walaac ka muujisay in waji cusub uu yeesho dagaalka Iran iyo Maraykanka

News DeskOctober 31, 2026
Less than a minute

Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Masar, Badr Abdel Ati, ayaa Sabtidii muujiyay walaac ku aaddan iska horimaadka u dhexeeya Iiraan iyo Mareykanka.

Wuxuu sheegay inuu “aad uga walaacsan yahay” in mowjad cusub oo sii xumaynaysa dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan ay noqon karto mid aad uga sii ba’an, isla markaana yeelan karta cawaaqib xumo weyn.

Hadalkan ayuu ka jeediyay shir madaxeedka amniga ee “Wadahadalka Manama” oo ka dhacaya dalka Baxreyn.

Sidoo kale, Mohammad Akraminia oo ah afhayeenka ciidamada Iiraan ayaa ka hadlay suurtagalnimada in Mareykanku uu mar kale weerar ku qaado Iiraan, wuxuuna yiri: “Haddii weerarkani dhaco, juqraafiyadda dagaalku way ballaaran doontaa.”

News DeskOctober 31, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Putin oo soo saaray digniin adag kana digay dagaal

October 31, 2026

Maraykanka oo oggolaaday qorshe ay muddo sugayeen dal ay saaxiib yihiin

October 31, 2026

Dowladda Yemen oo Xuutiyiinta ku eedeysay inay kaalmo ka heleen Iiraan si ay u helaan hub iyo tiknoolajiyad milatari oo casri ah

October 31, 2026

Hoggaamiyaha sare ee Iiran Mojtaba Khamenei oo amar bixiyey ka dib kulan dhacay

October 31, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker