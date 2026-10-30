Scott Besant: Ilaalada Kacaanka Iran ayaa dhibaato ku qaba bixinta mushaharka ciidamadooda
Xoghayaha Maaliyadda Mareykanka, Scott Bessent, ayaa sheegay in cadaadiska dhaqaale ee Washington ku hayso Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran uu si weyn u kordhay, isla markaana dowladda Iran ay wajahdo dhibaatooyin culus oo la xiriira helitaanka dhaqaalaha ay u baahan tahay.
Wuxuu sheegay in dhibaatooyinkaas ay ka mid yihiin bixinta mushaharka ciidamada iyo taageeridda kooxaha ay xulafada yihiin ee gobolka.
Bessent oo la hadlay telefishinka CNBC ayaa sheegay in howlgalka loogu magac daray “go’doominta dhaqaale” uu Iran ka xaddiday helitaanka ilaha dhaqaale, isla markaana Ciidanka Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah (IRGC) ay dhibaato kala kulmayaan bixinta mushaharka askartooda.
Wuxuu intaas ku daray in saraakiisha IRGC ay walaac ka muujinayaan, si fagaare ah iyo si gaar ahba, suurtagalnimada burbur dhaqaale oo dalka ku yimaada.
Xoghayaha Maaliyadda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in xaddidaadda helitaanka doollarka iyo lacagaha qalaad ay Tehran hoos u dhigtay awoodda ay ku maalgeliso kooxaha ay xulafada yihiin, oo ay ku jiraan Xuutiyiinta Yemen, Xamaas iyo Xisbullaah ee Lubnaan.
Wuxuu carrabka ku adkeeyay in Washington aysan oggolaan doonin in Iran ay sii waddo maalgelinta hawlaha uu Mareykanku u arko argagixiso.
Bessent ayaa sheegay in qiyaasaha gudaha ee dowladda Mareykanka ay muujinayaan in dhaqaalaha Iran uu hoos u dhici karo 25 boqolkiiba muddada u dhexeysa Maarso 2026 iyo Maarso 2027.
Wuxuu howlgalka “go’doominta dhaqaale” ku tilmaamay tallaabadii ugu adkayd ee taariikhda lagu go’doomiyo dhaqaalaha dal.
Maamulka Trump ayaa howlgalkaas bilaabay 24-kii August. Ujeeddada la sheegay ayaa ah in la jaro waddooyinka lacagaha lagu kala wareejiyo, laga hortago hareer-marinta cunaqabateynta, isla markaana la xaddido dakhliga Iran ka hesho iibka shidaalka.