Meydka haweeney laga soo saaray burburka dhismihii ku dumay Islii, Nairobi
Shaqaalaha gurmadka ayaa ku guuleystay inay meydka haweeney ka soo saaraan burburka dhisme ku dumay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, xilli baadigoobka dadka la rumeysan yahay inay ku hoos xanniban yihiin burburka uu galay maalintii siddeedaad.
Meydka haweeneyda ayaa la helay iyadoo howlgallada gurmadku ay socdeen tan iyo Jimcihii, 23-kii October markaas oo uu dumay dhisme ka koobnaa 16 dabaq oo ku yaalla Waddada 9-aad.
Howlgallada gurmadka ayaa wajahaya caqabado kala duwan, iyadoo kooxaha gurmadku ay sii wadaan nadiifinta burburka, isla markaana isku dayayaan inay gaaraan qeybaha hoose ee dhismaha, halkaas oo laga cabsi qabo inay weli dad ku xanniban yihiin.
Tallaabadan cusub ayaa timid kaddib markii kooxaha gurmadku sheegeen inay meesha ka saareen ku dhowaad 80 boqolkiiba burburka. Haatan dadaalladu waxay xoogga saarayaan gaarista qeybaha hoose ee dhismaha, oo uu ku jiro dabaqa hoose ee dhulka hoostiisa.
Khamiistii, mas’uuliyiintu waxay sheegeen in 16 qof weli la la’yahay, kaddib baaritaan ay si wadajir ah u sameeyeen Laanqayrta Cas ee Kenya iyo Waaxda Baarista Dambiyada (DCI).
Guddoomiyaha Gobolka Waqooyiga Nairobi, Simon Osumba, ayaa sheegay in xogta taleefoonnada gacanta ay muujisay in sagaal ka mid ah dadka la la’yahay ay ku sugnaayeen agagaarka dhismaha wax yar ka hor inta uusan dumin.
Wuxuu intaas ku daray in mas’uuliyiintu ay weli baarayaan xogta ku saabsan afar qof oo kale, halka saddex qoys aysan weli bixin lambarada taleefoonnada ee loo baahan yahay si dadkaas loo raadiyo.
Markii hore, rajada laga qabay in dad kale oo nool laga helo burburka ayaa korortay kaddib markii goobta la geeyay qalab gaar ah oo ka caawinaya kooxaha gurmadka inay ogaadaan calaamadaha muujin kara in dad nool ay ku jiraan burburka.