Maxkamad Kenya ku taalla oo amartay in dib loo bilaabo diiwaangelinta qaxootiga
Maxkamadda Sare ee Kenya ayaa dowladda ku amartay inay si degdeg ah dib u bilowdo diiwaangelinta dadka magangelyo-doonka ah ee u dhashay Eritrea iyo Itoobiya ee ku sugan dalka.
Maxkamaddu waxay go’aamisay in hakinta muddo sannad ah lagu sameeyay diiwaangelinta ay tahay mid sharci-darro ah, takoor ah, isla markaana ka hor imaanaysa waajibaadka Kenya ee ilaalinta qaxootiga.
Go’aankan oo lagu tilmaamay tallaabo muhiim ah oo lagu ilaalinayo xuquuqda qaxootiga ku nool gobolka Geeska Afrika ayaa meesha ka saaraya amar dowladeed oo tan iyo bishii July ee sannadkii hore ka hor istaagay muwaadiniinta Eritrea iyo Itoobiya inay iska diiwaangeliyaan nidaamka Kenya ee ilaalinta qaxootiga.
Go’aanka maxkamaddu wuxuu waddada u furayaa in kumannaan qof oo magangelyo doon ah codsiyadooda la dhageysto, kaddib bilo ay socdeen loollan sharciyeed.
Xukun ay maxkamaddu soo saartay 19-kii Oktoobar, ayuu garsoore Gregory Mutai ku sheegay in hakinta diiwaangelintu ay ahayd mid sharci-darro ah oo takoor ah, isla markaana ka hor imaanaysay Dastuurka Kenya iyo waajibaadka caalamiga ah ee dalka uga saaran ilaalinta qaxootiga.
Dacwadda waxaa gudbiyay isbahaysi ka kooban ururro u dooda xuquuqda qaxootiga iyo aadanaha, kuwaas oo ay ka mid yihiin Refugee Legal Networks, Guddiga Qaranka ee Xuquuqda Aadanaha ee Kenya, Kenya Refugee Consortium, Legal Center iyo Sanctuary Foundation.
Ururradan ayaa ka horyimid go’aan ay Waaxda Adeegyada Qaxootigu soo saartay 31-kii July 2025, kaas oo lagu hakiyay diiwaangelinta muwaadiniinta Eritrea iyo Itoobiya ee magangelyo ka raadsanaya Kenya, ilaa amar dambe.
Dowladda ayaa tallaabadaas ku difaacday inay ujeeddadeedu ahayd la dagaallanka tahriibinta dadka, wax ka qabashada caqabadaha la xiriira saxnaanta xogta iyo ka hortagga khataraha amniga qaranka.