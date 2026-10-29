Trump oo olole doorasho ka sameeyay Ohio, xilli ay sii kordhayaan caqabadaha horyaalla Jamhuuriga
Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa fiidnimadii Arbacada, 28-ka October, ka qeybgalay isu-soo-bax olole oo ka dhacay gobolka Ohio, si uu u taageero musharraxiinta xisbiga Jamhuuriga ee doorashada dhexe ee la qabanayo 3-da Nofeembar.
Trump ayaa isu-soo-baxa kala qeybgalay Vivek Ramaswamy, oo ah musharraxa Jamhuuriga ee xilka barasaabka gobolka Ohio, iyo John Husted, oo ah senatar ka tirsan gobolkaas, kaas oo doorasho adag kula jira Sherrod Brown, oo hore uga tirsanaa xisbiga Dimuqraadiga.
Tartanka kursiga Aqalka Senate-ka ayaa muhiim ah, maadaama natiijadiisu saameyn ku yeelan karto in Jamhuurigu sii haysto aqlabiyadda 53-ka kursi iyo 47-ka kursi ee Dimuqraadigu ku leeyihiin Senate-ka.
Khudbadda Trump ayaa muddo kooban hakad gashay, kaddib markii qaar ka mid ah dadkii isu-soo-baxa ka qeybgalayay ay sameeyeen dibadbaxyo. Ciidamada ammaanka ayaa goobta ka saaray dhowr qof oo mudaharaadayay, oo uu ku jiray qof ku qaylinayay magaca Jeffrey Epstein.
Isu-soo-baxan ayaa dhacay xilli heerka taageerada Trump uu ku dhow yahay meelihii ugu hooseeyay, iyadoo ololaha doorashada dhexe uu galay toddobaadkiisii ugu dambeeyay.
Qanacsanaan la’aanta sii kordheysa ee dadka Maraykanka ka qabaan sicirka maciishadda oo sarreeya iyo dagaalka Iiraan ayaa caqabad ku noqotay xisbiga Jamhuuriga, kaas oo doonaya inuu sii haysto aqlabiyadda Aqalka Wakiillada iyo Aqalka Senate-ka.