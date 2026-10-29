The Guardian: Netanyahu wuxuu lumiyay kalsoonidii uu ku hoggaamin lahaa Israa’iil
Dul-marka wargaysyada : Wargeyska The Guardian ayaa falanqaynaya mustaqbalka Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu kadib doorashooyinkii dhowaan dhacay. Dhanka kale, The Telegraph ayaa ka hadlaya sababaha loo adeegsanayo rabshadaha inta lagu jiro dibadbaxyada Yurub, halka The Independent uu daabacay daraasad ku saabsan muhiimadda isku-duubnida dadka iyo saameynta ay ku leedahay maskaxda iyo dareenka qofka.
Waxaan ku bilaabaynaa doorashooyinka baarlamaanka Israa’iil ee baarlamaanka aragtida The Guardian ee natiijada doorashada iyo mustaqbalka Netanyahu.
Wargeysku wuxuu cinwaan uga dhigay: “Netanyahu wuxuu lumiyay kalsoonidii uu ku maamuli lahaa, haddii mucaaradkiisuna midoobaanna wuxuu sidoo kale lumin doonaa awoodda.”
Wargeysku wuxuu qoray in tirinta codadka doorashada ay weli socoto, balse sida uu sheegay The Guardian, “inta badan codbixiyeyaasha” ay doorteen inay codkooda siiyaan mucaaradka Netanyahu.
Wargeysku wuxuu xusay in Netanyahu uu weli haysto kuraasta ugu badan ee baarlamaanka, balse isbahaysigiisu uu waayay ku dhowaad toban kursi, taas oo ka dhigan inuusan awoodi doonin inuu dhiso dowlad aqlabiyad leh.
Wuxuu sidoo kale sheegay in xisbiyada Falastiiniyiinta iyo Israa’iiliyiinta ay horumar weyn sameeyeen. Sida uu qoray The Guardian, Netanyahu waxaa la tartamaya Gadi Eisenkot oo haysta laba xulasho: inuu u hoggaansamo hadallada cunsuriyadda iyo cabsi-gelinta leh ee Netanyahu, ama inuu la shaqeeyo xisbiyada Carabta.
The Guardian ayaa xusay in Netanyahu uu weli isu soo bandhigo inuu yahay “nin mudan in la doorto”, inkasta oo uu ahaa hoggaamiyihii kormeerayay fashilaadihii amni ee naxdinta lahaa ka hor weerarkii Xamaas ee 7-dii Oktoobar 2023. Waxa kale oo uu wajahaya maxkamadeyn la xiriirta eedeymo musuqmaasuq.
Wargeysku wuxuu sheegay in dagaalka Netanyahu uu ku qaaday Iiraan uu “xasillooni-darro ka abuuray gobolka”, halka ololaha doorashada si kooban oo keliya looga hadlay tobannaan kun oo Falastiiniyiin ah oo lagu dilay dagaalka Qasa.
The Guardian ayaa intaas ku dartay in Netanyahu uu ololihiisa doorashada ku tiirsanaa cabsi-gelin, isaga oo ku eedeeyay “muwaadiniinta Falastiiniyiinta ah, oo ka kooban ku dhowaad shan meelood meel dadka Israa’iil, inay isku dayayaan inay doorashada musuqmaasuqaan”.
Wargeysku wuxuu ku dooday in Netanyahu, oo ku xeel dheer sidii uu siyaasadda ugu sii jiri lahaa, uu weli haysto xeelado kale. Waxa uu sheegay in khatarta ugu weyn ay tahay in Trump lagu riixo inuu weerar cusub ku qaado Iiraan kadib doorashooyinka xilliga dhexe ee Mareykanka, isaga oo tixgelinaya in dagaal joogto ahi u noqon karo Netanyahu jid uu siyaasaddiisa ku badbaadsado.
The Guardian ayaa sheegay in isbahaysiga Eisenkot uu awood u leeyahay inuu xilka ka tuuro ra’iisul wasaaraha hadda jira. Waxana uu intaasi ku daray in taageerayaasha Eisenkot aysan u mahadcelin doonin haddii uu ku guuldarreysto inuu Netanyahu xukunka ka tuuro, isaga oo haysta fursaddaas.
dayax-gacmeed oo Rasputin ah.