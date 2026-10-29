Moscow oo weerarro lagu ekeyay xilli hoggaamiyaal Afrikaan ah ay ku shirayaan

News DeskOctober 29, 2026
Less than a minute

Ruushka ayaa cambaareeyay weerarro ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine habeenkii xalay ku qaadeen magaalada Moscow, xilli ay magaaladaasi martigelinayso in ka badan 20 hoggaamiye oo Afrikaan ah oo ka qaybgalaya shir-madaxeedka Ruushka iyo Afrika.

Afhayeenka Aqalka Kremlin-ka, Dmitry Peskov, ayaa waqtiga ay weerarradu dhaceen ku tilmaamay mid “aad loola yaabo”.

Duqa magaalada Moscow, Sergei Sobyanin, ayaa sheegay in in ka badan 600 oo diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo laga leeyahay Ukraine ay habeenkii bartilmaameedsadeen gobolka Moscow, kuwaas oo intooda badan la soo riday.

Ukraine ayaa kordhisay weerarrada ay ka fulinayso gudaha Ruushka, iyadoo isku dayaysa inay wiiqdo kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada dalka, isla markaana ay muwaadiniinta caadiga ah ee Ruushka dareensiso saameynta dagaalka.

News DeskOctober 29, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Trump oo olole doorasho ka sameeyay Ohio, xilli ay sii kordhayaan caqabadaha horyaalla Jamhuuriga

October 29, 2026

The Guardian: Netanyahu wuxuu lumiyay kalsoonidii uu ku hoggaamin lahaa Israa’iil

October 29, 2026

Geed daroogo ah oo Afghanistaan aad loogu beeray tan iyo markii Daalibenaan talada qabteen

October 29, 2026

Sweden oo 90 Soomaali ah usoo masaafurisay Muqdisho

October 29, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker