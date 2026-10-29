Geed daroogo ah oo Afghanistaan aad loogu beeray tan iyo markii Daalibenaan talada qabteen
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in wax-soo-saarka maadada opium-ka ee dalka Afghanistan uu si weyn u korortay, inkasta oo maamulka Daalibaan uu mamnuucay beerashadeeda.
Xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan daroogada iyo dambiyada ayaa sheegay in dhulka loo adeegsado beerista geedka poppy-ga uu afar jibbaar ka badan yahay kii sannadkii hore, halka wax-soo-saarka opium-ka lagu qiyaasay 300 oo tan, taas oo shan jibbaar ka badan tiradii sannadkii hore.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in tani ay tahay kororkii ugu horreeyay ee weynaa tan iyo markii mamnuucidda la soo rogay sannadkii 2022.
Waxay sidoo kale sheegtay in qaar ka mid ah beeraleyda saboolka ah ay dib ugu laabteen beerista poppy-ga si ay qoysaskooda u quudiyaan.