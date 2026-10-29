Farmaajo oo dalbaday baadhitaan madax-bannaan oo ku saabsan dagaalkii ka dhacay degaanka Jameeco ee gobolka Bay
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa ku baaqay in baaritaan madax-bannaan lagu sameeyo dagaalkii 26-kii Oktoobar ka dhacay deegaanka Jameeco ee gobolka Baay, kaas oo ay weli jiraan warar is khilaafsan oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay.
Farmaajo oo soo saaray war-saxaafadeed ayaa dhaliilay habka ay dowladda federaalku u maareyso khilaafaadka siyaasadeed iyo howlgalada milatari, isaga oo ku eedeeyay inay awoodda ciidanka u adeegsanayso xallinta khilaafaadka siyaasadeed.
Wuxuu sheegay in tallaabooyinka noocaas ahi ay halis gelinayaan nolosha askarta Soomaaliyeed, isaga oo carrabka ku adkeeyay in aanay jirin dano siyaasadeed oo ka qiimo badan dhiigga askariga Soomaaliyeed.
“Ma jiro dano siyaasadeed oo u qalma dhiigga askari Soomaaliyeed,” ayuu yiri Farmaajo.
Madaxweynihii hore ayaa sidoo kale dalbaday in baaritaan lagu sameeyo dhacdada Jaamac iyo dhacdooyin hore oo la mid ah, isla markaana lala xisaabtamo cid kasta oo lagu helo dayacaad ama mas’uuliyad darro.
Baaqan ayaa noqonaya kii labaad ee ka yimaada madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, kaddib markii madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu isaguna ku baaqay baaritaan madax-bannaan oo ku saabsan dagaalkii ka dhacay Jameeco.
Dhanka kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadeedu dagaalkaas ku dileen ku dhowaad 75 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab, halka 56 kalena ay dhaawaceen. Dowladda ayaa sheegtay in dagaalku qayb ka ahaa howlgalka Banooda, isla markaana kooxda Al-Shabaab ay weerartay gaadiidka ciidamada iyadoo adeegsanaysa gaadiid laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa.
Si kastaba ha ahaatee, war-saxaafadeedka dowladda laguma sheegin tirada askarta Soomaaliyeed ee ku dhimatay ama ku dhaawacantay dagaalkaas, taas oo sii xoojinaysa baaqyada ku aaddan in si madax-bannaan loo baaro dhacdada.