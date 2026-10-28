Taariikhda Maqaaxidii Ay Ka Wada Shaahi Jireen SNM & Faqashtii Siyaad Barre

mudakarOctober 28, 2026
1 minute read

Dhulka Soomaalida, gaar ahaan Somaliland waxa jira deegaano caan-baxay xilliyo kala duwan, sida xilliyada Colaadaha ama Abaaruhu dhacaan, waxayna deegaannadaa magacoodu uu si fudud ugu fidaa bulshada dhexdooda, laakiin sida dadka badankiisu u wada mzqlay magacyada faafay uma oga taariilkhda ku lamaan, halka qaarkoodna aanay cag dhigin halka ay Magaceeda maqleen.

Sidaas waxa ka dhigan deegaanka “Maqaaxida Inanta” oo dhanka galbeed kaga beegan Caasimadda Somaliland ee Hargeysa.

“Maqaaxida Inantu” hadda waa deegaan Magaaloobay, laakiin 1982-kii waxay ahayd Maqaaxi kooban oo ay aasaastay gabadh, si ay camal ama shaqo-abuur ugu noqoto, hase-yeeshee muddo dheer ka dib deegaanka ay ku taallo waxay noqotay Magaalo la deggan yahay.

Barnaamijka MARKHAATIGA NOOL ee ka baxa Maal Tv, waxa marti ku ah Hooyo Shukri Xamse Jaamac oo ah haweenayda aasaastay Meheraddii ku caan-baxday “Maqaaxida inanta”.
Shukri, waxay ka warramaysaa Taariilkhda Maqaaxida, xaaladihii kala duwanaa ee ku soo maray xilliyadii jabhaddii SNM la dagaalamaysay Ciidamada Faqashta ee dawladdii Soomaaliya ee uu hoggaaminayey Maxamed Siyaad Barre.

Waraysigan oo xambaarsan Xiiso Taariikheed, waxaad ka daawan kartaa lingaxa Hoose

mudakarOctober 28, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo u safray Moscow

October 27, 2026

Iiraan, Sacuudi Carabiya, Baakistaan iyo Turkiga oo heshiis gaadhay

October 27, 2026

Xuutiyiintu oo u arka taageerada difaac ee Masar ay siiso Sacuudi Carabiya inay tahay “ku dhawaaqid dagaal”

October 27, 2026

Xabbad joojin ay ku heshiiyeen Ruushka iyo Yukrayn oo ka dhaqan gashay magaalada Oleshky

October 27, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker