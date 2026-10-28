FBI-da oo baadigoobaysa nin Soomaali ah oo lagu eedeeyay dil ka dhacay Mareykanka
Hay’adda Dambi-baarista Federaalka Mareykanka (FBI) ayaa baadigoobaysa Liban Abdulkadir Sheikh, oo ah nin Soomaali ah oo lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa dilka nin iyo isku day dil haweeney ka dhacay magaalada Lakewood ee gobolka Washington, Mareykanka, bishii Nofeembar 2002.
Sida lagu daabacay bogga rasmiga ah ee FBI-da, dhacdadu waxay dhacday 27-kii Nofeembar 2002, markii eedeysanaha la sheegay inuu xoog ku galay guri ku yaalla dhismaha Meadowbrook Apartments ee Lakewood, halkaas oo uu rasaas ku furay laba qof.
FBI-da ayaa sheegtay in ninka la dilay dhowr xabbadood looga dhuftay madaxa, halka haweeneydii la socotay lagu dhaawacay rasaas kaga dhacday dhabarka iyo lugta. Eedeysanaha ayaa la sheegay inuu markii dambe ka baxsaday gobolka Washington, laguna arkay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Dacwad-oogayaasha gobolka Washington ayaa 27-kii Nofeembar 2002 soo saaray waaran lagu soo xirayo, kaddib markii lagu soo oogay eedeymo la xiriira dil darajada koowaad ah, weerar darajada koowaad ah iyo jabsi darajada koowaad ah. Waxaa sidoo kale 9-kii Diseembar 2002 la soo saaray waaran federaal ah oo la xiriira inuu ka baxsaday goobta si uu uga fogaado maxkamadeynta.
FBI-da ayaa sheegtay inay bixinayso abaalmarin gaareysa 50,000 oo doollar qofkii keena xog horseedda soo qabashada Liban Abdulkadir Sheikh.
Hay’addu waxay sheegtay in eedeysanaha uu xiriir la leeyahay ama laga yaabo inuu tagay magaalooyin ay ka mid yihiin Seattle, Minneapolis iyo Columbus ee Mareykanka, iyo Surrey iyo Vancouver ee Canada, sidoo kale Amsterdam, Oslo, London iyo Soomaaliya.
FBI-da ayaa ku tilmaantay eedeysanaha qof loo arko inuu hubeysan yahay oo khatar badan, waxayna dadka xogta ka haya kiiskan ugu baaqday inay la xiriiraan hay’adda ama ay xogta ku gudbiyaan boggeeda rasmiga ah.