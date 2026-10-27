Xuutiyiintu oo u arka taageerada difaac ee Masar ay siiso Sacuudi Carabiya inay tahay “ku dhawaaqid dagaal”
Maxamed Cali al-Xuuthi, oo xubin ka ah golaha siyaasadeed ee kooxda Xuuthiyiinta ee “Ansar Allah”, ayaa u arka oggolaanshaha baarlamaanka Masar uu siiyay Madaxweyne Cabdel Fataax al-Siisi—si uu u qaado tallaabooyin difaac ah oo lagu taageerayo Sacuudi Carabiya—inay tahay “ku dhawaaqid dagaal” ka dhan ah Yemen; halka dhinaca kale, Qaahira ay xaqiijinayso in taageeradeedu ku kooban tahay oo kaliya difaaca dhulka Boqortooyada.
Hadalka Xuutiyiinta ayaa imaanaya iyadoo xiisadda sii kordheysa ay ka dhex jirto kooxda iyo Sacuudi Carabiya, oo Talaadadii ku dhawaaqday inay qabatay saddex gantaal oo ballistic ah iyo afar diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo loo diray dhulkeeda.
Maxamed Cali al-Xuuthi ayaa hadallo uu jeediyay Talaadadii ku sheegay in taageerada ay Masar u hayso waxa uu ugu yeeray “difaaca Sacuudi Carabiya” ay ka hor imaanayso dadaallada lagu dhawaaqay ee lagu doonayo in lagu yareeyo xiisadda gobolka.
Wuxuu intaas ku daray: “Masar iyo baarlamaankeedu waxay ku dhawaaqayaan inay taageerayaan waxa loogu yeero difaaca Boqortooyada Sacuudi Carabiya; tallaabadaasna waxay ka dhigan tahay inay dagaal ku dhawaaqayaan ka dhan ah Jamhuuriyadda Yemen.”