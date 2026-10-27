Xabbad joojin ay ku heshiiyeen Ruushka iyo Yukrayn oo ka dhaqan gashay magaalada Oleshky
Xabbad joojin maxalli ah oo ay ku heshiiyeen Ruushka iyo Yukrayn oo ka dhacaysa magaalada Oleshky ee ay Ruushku qabsadeen ayaa u muuqata inay dhaqangasahay .
Afhayeenka Kremlin (Dmitry Peskov) ayaa sheegay in aan la soo sheegin wax xadgudub ah tan iyo markii xabad joojintu dhaqan gashay habeenimadii xalay.
Waxaa la rajeynayaa in joojinta dagaalku ay suurtogalin doonto gaarsiinta gargaarka iyo daadgureynta dadka rayidka ah ee ku xayiran.
Madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in weerarradii ugu dambeeyay ee Ruushku ka geystay meelo kale oo Yukrayn ah ay muujinayaan koror halis ah. Wuxuu sheegay in Moscow ay habeenkii oo dhan kuusoo riday lix iyo toban gantaal oo kuwa dheereeya ah ee ballistic iyo in ka badan laba boqol iyo siddeetan diyaaradood oo aan duuliye lahayn. Saraakiishu waxay sheegeen in hal qof uu dhintay afar iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen halkaas.