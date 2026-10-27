Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo u safray Moscow
Madaxweynaha Eritrea, Isaias Afwerki, ayaa subaxnimadii saakau ambabaxay magaalada Moscow si uu uga qayb galo shir-madaxeedka Ruushka iyo Afrika, sida uu shaaciyay wasiirka warfaafinta dalkiisa.
Wareegga saddexaad ee shir-madaxeedkan oo sannad kasta la qabto, kaas oo Ruushku u adeegsado xoojinta xiriirka uu la leeyahay dalalka Afrika dhinacyo kala duwan, ayaa lagu qaban doonaa caasimadda Moscow maalmaha Arbacada iyo Khamiista, 18-ka iyo 19-ka Oktoobar 2019.
Sida uu wasiirka warfaafinta, Mane Gebre Meskel, ku sheegay barahiisa baraha bulshada, Madaxweyne Isaias oo uu weheliyo wasiirkiisa arrimaha dibadda, ayaa shirka ka qaybgalaya, sidoo kalena wadahadallo ku saabsan xiriirka labada dal iyo arrimo kale oo ay wadaagaan la yeelan doona Madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin.
Madax badan oo Afrikaan ah oo uu ku jiro Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed, ayaa la filayaa inay shirka ka qaybgalaan.
Waxaa sidoo kale la soo sheegay in Madaxweyne Vladimir Putin uu aqbalay martiqaad uu Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed u fidiyay si uu uga qaybgalo shir-madaxeedka, intii lagu jiray shirkii ugu dambeeyay ee BRICS ee lagu qabtay Hindiya.
Dhanka kale, waxaa xusid mudan in dhowr toddobaad ka hor, Wasiir-ku-xigeenka Arrimaha Dibadda ee Ruushka, Alexander Alimov, uu muujiyay sida dalkiisu u danaynayo inuu dhex-dhexaadin ka sameeyo xiisadaha u dhexeeya Itoobiya iyo Eritrea.
Wasiirku waxa uu wargeys u sheegay in Ruushku diyaar u yahay inuu labada dal siiyo fursad ay wadahadallo ku yeeshaan inta uu socdo shir-madaxeedka Ruushka iyo Afrika, haddii ay diyaar u yihiin. Waxa uu sidoo kale rajo ka muujiyay in Itoobiya iyo Eritrea ay ka faa’iidaysan doonaan fursaddaas.
Alimov ayaa sheegay in xiisadaha u dhexeeya Itoobiya iyo Eritrea, oo uu ku tilmaamay laba dal oo muddo dheer xiriir dhow la lahaa Ruushka,, sidaa darteedna ay walaac ku hayaan Moscow.
Intii uu socday dagaalkii u dhexeeyay Itoobiya iyo Eritrea, Ruushka oo xiriir dhow la lahaa labada dal ayaa hore ugu baaqay inay ka fogaadaan iska horimaad, xoojiyaan tallaabooyinka lagu dhisayo kalsoonida, khilaafaadkoodana ku xalliyaan wadahadal.