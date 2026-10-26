Lula da Silva ayaa loo doortay madaxweynaha Brazil
Luiz Inácio Lula da Silva ayaa ballanqaaday in uu madaxweyne u yahay dhammaan reer Brazil, kaddib markii uu si weyn ugu guleystay doorashadii madaxtinnimada dalka.
Musharraxa garabka midig Flavio Bolsonaro ayuu kaga adkaaday in ka badan 4.4 milyan oo cod. Kaddib olole doorasho oo si weyn bulshada u kala qaybiyey, isla markaana ay fadeexado hareeyeen.
Hoggaamiyaha garabka bidix ee 80-ka sano jira, wuxuu diray farriin ku saabsan midnimo iyo guusha dimuqraadiyadda.
Ninka la tartamayay, Mr Bolsonaro ayaa diiday in uu qirto guuldarrada, wuxuuna sheegay in qareennadiisu ay isku dayi doonaan in natiijada doorashada laga noqdo. Wuxuu sheegay in go’aanka maxkamadda ee lagu kordhiyey muddada codbixinta laba saacadood, sababo la xiriira carqalado dhanka gaadiidka ah, uu ahaa mid aan la aqbali karin, inkastoo labada musharraxba ay codsadeen kordhintaas.
Aabihi, Jair Bolsonaro, ayaa sidoo kale diiday in uu aqbalo guuldarradii doorashadii hore, waxaana markii dambe lagu helay dambi la xiriira qorsheyn afgambi.
Natiijadani waxay sidoo kale ka hor imaaneysaa isbeddelka guulaha doorashooyinka ee garabka midig ee Koonfurta Ameerika.
Dhanka kale, hoggaamiyeyaasha dunida ayaa hambalyo u diray Lula kaddib markii uu si lama filaan ah dib ugu soo laabtay siyaasadda, kuna guuleystay in mar kale loo doorto xilka madaxweynaha.
Siyaasiyiin ka kala socda dhinacyo badan oo siyaasadeed ayaa ka hadlay guushan taariikhiga ah iyo habraacii doorashada.
Madaxweynaha garabka midig ee Peru, Fujimori, ayaa ammaanay kuna tilmaamay “maalin dimuqraadiyad ah” oo Brazil ka dhacday. Waxaa sido kale u hambaleeyay madaxweynaha Brazil madaxweynayaasha Chile iyo Ecuador, kuwaas oo xulafo adag la ah Madaxweyne Trump.