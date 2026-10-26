Itoobiya oo ka digtay militaraynta Badda Cas iyo loollanka quwadaha shisheeye ee Geeska Afrika
Dowladda Itoobiya ayaa ka digtay khataraha amni ee ka dhalanaya militaraynta sii kordhaysa ee Badda Cas, weerarrada cusub ee lagu qaadayo maraakiibta ganacsiga iyo loollanka quwadaha shisheeye ee gobolka, iyadoo ku baaqday in la xoojiyo iskaashiga dalalka gobolka si loo ilaaliyo ganacsiga badda loogana hortago colaadaha isku xidhan ee ka jira Geeska Afrika.
Agaasimaha Guud ee Hay’adda Sirdoonka iyo Amniga Qaranka Itoobiya (NISS), Ridwaan Xuseen, ayaa arrintan ka hadlay 23-kii Oktoobar, intii ay socotay Madasha 12-aad ee Tana ee Heerka Sare ee Amniga Afrika, oo lagu qabtay magaalada Bahir Dar ee dalka Itoobiya.
Ridwaan ayaa sheegay in muhiimadda istaraatiijiyadeed ee Badda Cas iyo khayraadka dabiiciga ah ee gobolka ay Geeska Afrika u horseedeen inuu si isa soo taraysa ugu nuglaado loollanka juqraafi-siyaasadeed ee quwadaha caalamka iyo faragelinta dibadda.
Digniinta Itoobiya ayaa imanaysa xilli Badda Cas iyo marinnada muhiimka ah ee isku xidha Afrika, Bariga Dhexe iyo suuqyada caalamku ay wajahayaan caqabado amni oo saamayn ku yeelan kara isu-socodka maraakiibta iyo ganacsiga caalamiga ah.
Diblomaasiyiin ka socda dalalka Yurub ayaa iyaguna ka digay saamaynta dhaqaale ee ka dhalan karta amni-darrada badda, taas oo carqaladayn karta isu-socodka badeecadaha, kordhin karta kharashaadka gaadiidka, isla markaana saamayn ku yeelan karta dhaqaalaha dalalka ku tiirsan ganacsiga badda.
Geeska Afrika ayaa sannadihii u dambeeyay noqday goob ay ku kulmaan dano istaraatiijiyadeed oo iska soo horjeeda, iyadoo muhiimadda Badda Cas, khayraadka dabiiciga ah iyo marin-biyoodka gobolka ay soo jiiteen quwado caalami ah iyo kuwo gobolka ah.
Itoobiya oo aan lahayn xeeb tan iyo markii ay Eriteriya xorriyaddeeda qaadatay sannadkii 1993-kii, ayaa marar badan muujisay muhiimadda ay u leedahay helitaanka marin-badeed. Arrintaasi waxay qayb ka tahay loollanka istaraatiijiyadeed ee gobolka, inkasta oo warbixintan aanay faahfaahin dheeraad ah ka bixin tallaabooyinka gaarka ah ee ay Itoobiya doonayso in laga qaado militaraynta Badda Cas.