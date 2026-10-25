Sanbaloolshe: Waxaan Imaaraadka kula kulmay madaxda Puntland, Jubaland iyo Somaliland
Agaasimihii hore ee Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka (NISA), Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe, ayaa sheegay inuu dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta kula kulmay madaxweynayaasha Puntland iyo Somaliland iyo hoggaamiyaha Jubaland, isaga oo kulamadaas ku tilmaamay kuwo looga hadlayay qorshe ka dhan ah Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud.
Sanbaloolshe oo ka hadlayay kulamadii uu sheegay inuu Imaaraadka kula yeeshay mas’uuliyiintaas, ayaa xusay in dadka uu la kulmay ay ka mid ahaayeen Madaxweynaha Somaliland, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni, iyo Madaxweynaha Jubaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Waxa uu ku andacooday in wada-hadalladaasi ay diiradda saareen dhismaha isbahaysi looga gol leeyahay in xilka looga tuuro Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Sanbaloolshe ayaa sidoo kale sheegay in kulamadu ay taabteen arrimo la xiriira jihada siyaasadeed ee isbahaysiga la doonayo in la sameeyo iyo tallaabooyinka ay tahay inuu qaado.
Dhanka kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa horey Imaaraadka Carabta ugu eedeysay inuu dalka ka abuurayo koox la mid ah Ciidamada Taageerada Degdegga ah ee Suudaan (RSF), kuwaas oo door weyn ku leh dagaalka ka socda dalkaas. Hase yeeshee, dowladda Soomaaliya weli si fagaare ah uma soo bandhigin caddeymo ay ku xaqiijinayso eedeyntaas.
Hadallada Sanbaloolshe iyo eedeymaha dowladda federaalka ayaa kusoo beegmaya xilli ay taagan yihiin khilaafaad siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo qaar ka mid ah maamullada dalka, kuwaas oo la xiriira jihada siyaasadeed ee Soomaaliya iyo xiriirka u dhexeeya dhinacyada kala duwan.