Qaraxyo laga maqlay magaalada Riyaad xilli uu dib u furmayo garoonka diyaaradaha ee Boqor Khaalid

News DeskOctober 25, 2026
Less than a minute

Qaraxyo ayaa laga maqlay caasimadda Sacuudiga iyadoo mas’uuliyiinta Sacuudiga ay ku dhawaaqeen go’aankooda ah inay dib u bilaabaan duulimaadyadii garoonka diyaaradaha ee King Khalid ee Riyaad.

Lama caddeyn in qaraxyadu ay la xiriireen gantaalo hawada lagu qabtay ama kuwo ku dul dhacay magaalada.

Isbahaysiga uu hoggaamiyo Sacuudiga ayaa sheegay inay qabteen 10 gantaal oo lagu riday Riyaad iyo meelo kale.

Garoonka diyaaradaha ee King Khalid ayaa xirnaa muddo laba toddobaad ah sababo la xiriira weerarrada ay geysanayaan fallaagada Xuutiyiinta Yemen.

Xuutiyiinta ayaa ka digay in garoonka diyaaradaha uu weli yahay “bartilmaameed militari” oo “aan ammaan ahayn.”

News DeskOctober 25, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Buurmadow Hala Xidho Waliba Xabsi Daa’in Ha Lagu Xukumo ‘ Ugaas Cali Iid

October 25, 2026

Donald Trump oo u jawaabay Obama si adagna u weeraray

October 25, 2026

Halkee marayaan howlgallada lagu baadi-goobayo dadka ku hoos jira dhismaha ku dumay Islii

October 25, 2026

Guddoomiyaha Barlamaanka Iiraan oo si adag ugu jawaabay Maraykanka

October 25, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker