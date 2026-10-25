Isbahaysiga Sacuudigu hoggaamiyo oo war soo saaray

News DeskOctober 25, 2026
Less than a minute

Afhayeen u hadlay isbahaysiga milatari ee uu Sacuudigu hoggaamiyo ayaa sheegay in la burburiyay gantaal nooca ballistic-ga ah oo Xuutiyiintu subaxnimadii Axadda ku rideen dhinaca magaalada Riyadh.

Afhayeenku wuxuu bayaan uu ku baahiyay barta X ku sheegay in “nidaamka difaaca cirka uu qabtay oo burburiyay gantaal nooca ballistic-ga ah oo maleeshiyada Xuutiyiinta ee argagixisada ahi u soo tuurtay dhinaca Riyadh”.

Ka hor inta uusan afhayeenka isbahaysiga milatarigu bayaankan soo saarin, wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP ayaa sheegay in magaalada Riyadh laga maqlay saddex qarax.

Qaraxyada ayaa dhacay kaddib markii dadka deggan magaalada ay heleen farriimo digniin ah oo ku saabsan khatar cirka ka imanaysa, kuwaas oo lagu farayay inay joogaan goobaha ammaanka ah.

News DeskOctober 25, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Buurmadow Hala Xidho Waliba Xabsi Daa’in Ha Lagu Xukumo ‘ Ugaas Cali Iid

October 25, 2026

Donald Trump oo u jawaabay Obama si adagna u weeraray

October 25, 2026

Halkee marayaan howlgallada lagu baadi-goobayo dadka ku hoos jira dhismaha ku dumay Islii

October 25, 2026

Guddoomiyaha Barlamaanka Iiraan oo si adag ugu jawaabay Maraykanka

October 25, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker