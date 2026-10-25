Isbahaysiga Sacuudigu hoggaamiyo oo war soo saaray
Afhayeen u hadlay isbahaysiga milatari ee uu Sacuudigu hoggaamiyo ayaa sheegay in la burburiyay gantaal nooca ballistic-ga ah oo Xuutiyiintu subaxnimadii Axadda ku rideen dhinaca magaalada Riyadh.
Afhayeenku wuxuu bayaan uu ku baahiyay barta X ku sheegay in “nidaamka difaaca cirka uu qabtay oo burburiyay gantaal nooca ballistic-ga ah oo maleeshiyada Xuutiyiinta ee argagixisada ahi u soo tuurtay dhinaca Riyadh”.
Ka hor inta uusan afhayeenka isbahaysiga milatarigu bayaankan soo saarin, wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP ayaa sheegay in magaalada Riyadh laga maqlay saddex qarax.
Qaraxyada ayaa dhacay kaddib markii dadka deggan magaalada ay heleen farriimo digniin ah oo ku saabsan khatar cirka ka imanaysa, kuwaas oo lagu farayay inay joogaan goobaha ammaanka ah.