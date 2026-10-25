Halkee marayaan howlgallada lagu baadi-goobayo dadka ku hoos jira dhismaha ku dumay Islii

News DeskOctober 25, 2026
Less than a minute

Waxaa weli socda howlgallada samatabixinta iyo baadi-goobka ah ee lagu doonayo in lagu helo dad weli loo malaynayo inay ku hoos jiraan dhismihii ku dumay wadada sagaalaad ee xaafada Islii ee magaalada Nairobi.

Axmed Qadar Maxamed Dabar, oo ah xildhibaanka golaha deegaanka Ismaamulka Nairobi ku matela waqooyiga xaafada Islii ayaa BBC-da u sheegay in howlgallada baadi-goobku si wanaagsan u socdaan.

Tan iyo markii dhismuhu dumay maalintii jimcihii, waxaa samatabixiyaashu ku guuleysteen inay qaybta hoose ee dhismaha ka soo badbaadiyeen laba qof oo nool kuwaas oo lagu sheegay haweenay iyo nin.

Labada qof ee la soo badbaadiyey ayaa loo qaaday isbitaal halkaas oo lagu daryeelayo xaaladooda caafimaad sida masuulliyiintu sheegeen.

News DeskOctober 25, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Buurmadow Hala Xidho Waliba Xabsi Daa’in Ha Lagu Xukumo ‘ Ugaas Cali Iid

October 25, 2026

Donald Trump oo u jawaabay Obama si adagna u weeraray

October 25, 2026

Guddoomiyaha Barlamaanka Iiraan oo si adag ugu jawaabay Maraykanka

October 25, 2026

Isbahaysiga Sacuudigu hoggaamiyo oo war soo saaray

October 25, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker