Xuutiyiinta oo sheegay in Sacuudigu weeraro dhimasho sababay ka gaystay Sanca
Shabakadda Al-Masirah, oo ay maamulaan Xuutiyiintu, ayaa warisay in diyaaradaha Sacuudigu ay duqeymo ka geysteen magaalooyinka Mukha iyo Sanca.
Sida lagu sheegay warbixintan, weerarka ka dhacay Sanca ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad dhowr ah, waxaana sidoo kale la sheegay in ku dhawaad 20 weerar ay ka dhaceen Mukha, iyadoo diyaaraduhuna ay weli dul heehaabayaan magaalada.
Weerarradan ayaa imanaya xilli ay sii xoogeysteen weerarrada labada dhinac ee u dhexeeya isbahaysiga uu hoggaamiyo Sacuudiga iyo Xuutiyiinta, kuwaas oo dhacayay toddobaadyadii ugu dambeeyay.