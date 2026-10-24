Xuutiyiinta oo sheegay in Sacuudigu weeraro dhimasho sababay ka gaystay Sanca

News DeskOctober 24, 2026
Less than a minute

Shabakadda Al-Masirah, oo ay maamulaan Xuutiyiintu, ayaa warisay in diyaaradaha Sacuudigu ay duqeymo ka geysteen magaalooyinka Mukha iyo Sanca.

Sida lagu sheegay warbixintan, weerarka ka dhacay Sanca ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad dhowr ah, waxaana sidoo kale la sheegay in ku dhawaad ​​20 weerar ay ka dhaceen Mukha, iyadoo diyaaraduhuna ay weli dul heehaabayaan magaalada.

Weerarradan ayaa imanaya xilli ay sii xoogeysteen weerarrada labada dhinac ee u dhexeeya isbahaysiga uu hoggaamiyo Sacuudiga iyo Xuutiyiinta, kuwaas oo dhacayay toddobaadyadii ugu dambeeyay.

News DeskOctober 24, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Dalalka Shiinaha iyo Jabuuti oo bayaan wadajir ah ku diiday in maamulka Somaliland

October 24, 2026

Dalalka Shiinaha iyo Jabuuti oo bayaan wadajir ah ku diiday Somaliland

October 24, 2026

Safaaradda Mareykanka ee Urdun ayaa kordhisay tallaabooyinka ammaanka

October 24, 2026

Taliyaha Ciidamada Iran: Uma oggolaan doono maraakiibta Mareykanka in ay markale soo galaan gacanka Beershiya

October 24, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker