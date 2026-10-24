Turkiga oo cadeeyay mowqifkiisa ku aadan in uu dagaal ku qaado Xuutiyiinta Yemen iyo in kale

News DeskOctober 24, 2026
1 minute read

Wasiirka Difaaca Turkiga, Yaşar Güler, ayaa shaaciyay in dalkiisu — isagoo ku dhaqmaya heshiis difaac oo wadajir ah oo ay la leeyihiin Sacuudi Carabiya iyo Pakistan — uusan qorsheynayn inuu galo iska horimaad militari oo uu la galo kooxda Xuutiyiinta Yemen, kuwaas oo ay taageerto Iiraan.

“Kama fikirinayno inaan galno nooc kasta oo iska horimaad ah oo aan la galayno Xuutiyiinta,” ayuu yiri Mr. Güler oo wareysi siinayay telefishinka Turkiga ee Star.

Wuxuu intaas ku daray in taageero militari oo kasta oo Turkigu siiyo Sacuudi Carabiya — sida joogitaanka ciidamada Turkiga ee Qatar — ay ujeeddadeedu ugu horreyn tahay xoojinta awoodda ka-hortagga qataraha.

Wasiirka Difaaca Turkiga ayaa sheegay in Ankara ay dib u eegi doonto codsiyada suurtagalka ah ee Sacuudi Carabiya ee ku aaddan kaalmada militari. Marka uu baarlamaanku ansixiyo heshiiska difaaca, ayay go’aamin doonaan nooca iyo qaddarka kaalmadaas, iyadoo la raacayo habraacyada sharciga ah iyo oggolaanshaha lagama maarmaanka ah ee baarlamaanka.

News DeskOctober 24, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Dalalka Shiinaha iyo Jabuuti oo bayaan wadajir ah ku diiday in maamulka Somaliland

October 24, 2026

Dalalka Shiinaha iyo Jabuuti oo bayaan wadajir ah ku diiday Somaliland

October 24, 2026

Safaaradda Mareykanka ee Urdun ayaa kordhisay tallaabooyinka ammaanka

October 24, 2026

Taliyaha Ciidamada Iran: Uma oggolaan doono maraakiibta Mareykanka in ay markale soo galaan gacanka Beershiya

October 24, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker