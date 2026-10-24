Turkiga oo cadeeyay mowqifkiisa ku aadan in uu dagaal ku qaado Xuutiyiinta Yemen iyo in kale
Wasiirka Difaaca Turkiga, Yaşar Güler, ayaa shaaciyay in dalkiisu — isagoo ku dhaqmaya heshiis difaac oo wadajir ah oo ay la leeyihiin Sacuudi Carabiya iyo Pakistan — uusan qorsheynayn inuu galo iska horimaad militari oo uu la galo kooxda Xuutiyiinta Yemen, kuwaas oo ay taageerto Iiraan.
“Kama fikirinayno inaan galno nooc kasta oo iska horimaad ah oo aan la galayno Xuutiyiinta,” ayuu yiri Mr. Güler oo wareysi siinayay telefishinka Turkiga ee Star.
Wuxuu intaas ku daray in taageero militari oo kasta oo Turkigu siiyo Sacuudi Carabiya — sida joogitaanka ciidamada Turkiga ee Qatar — ay ujeeddadeedu ugu horreyn tahay xoojinta awoodda ka-hortagga qataraha.
Wasiirka Difaaca Turkiga ayaa sheegay in Ankara ay dib u eegi doonto codsiyada suurtagalka ah ee Sacuudi Carabiya ee ku aaddan kaalmada militari. Marka uu baarlamaanku ansixiyo heshiiska difaaca, ayay go’aamin doonaan nooca iyo qaddarka kaalmadaas, iyadoo la raacayo habraacyada sharciga ah iyo oggolaanshaha lagama maarmaanka ah ee baarlamaanka.