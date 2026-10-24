Trump: Waxaa suuragal ah in aan tallaabo milatari ka qaadno Iran

News DeskOctober 24, 2026
Less than a minute

Sida laga soo xigtay qiimeyn ay sameeyeen hay’adaha sirdoonka Mareykanka, Iran waxay “si weyn u kordhisay dadaallada ay ku beegsaneyso diblomaasiyiinta iyo mas’uuliyiinta kale ee Mareykanka ee ku sugan Bariga Dhexe iyo meelo kale oo caalamka ah.

Qorshaha Iran ayaa la sheegay in uu gaaray halkii ugu sareysay.

Qoraalkan ka soo baxay xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku soo aaday xili Mareykanka uu dhimay tirade shaqaalaha dibolmaasiyiinta ah ee ku sugan dhow dal oo ku yaal Bariga Dhexe.

Madaxweyne Donland Trump ayaa sheegay in Iran uu ka qaadayo tallaabo cusub oo milatari.

News DeskOctober 24, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Dalalka Shiinaha iyo Jabuuti oo bayaan wadajir ah ku diiday in maamulka Somaliland

October 24, 2026

Dalalka Shiinaha iyo Jabuuti oo bayaan wadajir ah ku diiday Somaliland

October 24, 2026

Safaaradda Mareykanka ee Urdun ayaa kordhisay tallaabooyinka ammaanka

October 24, 2026

Taliyaha Ciidamada Iran: Uma oggolaan doono maraakiibta Mareykanka in ay markale soo galaan gacanka Beershiya

October 24, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker