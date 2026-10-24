Trump: Waxaa suuragal ah in aan tallaabo milatari ka qaadno Iran
Sida laga soo xigtay qiimeyn ay sameeyeen hay’adaha sirdoonka Mareykanka, Iran waxay “si weyn u kordhisay dadaallada ay ku beegsaneyso diblomaasiyiinta iyo mas’uuliyiinta kale ee Mareykanka ee ku sugan Bariga Dhexe iyo meelo kale oo caalamka ah.
Qorshaha Iran ayaa la sheegay in uu gaaray halkii ugu sareysay.
Qoraalkan ka soo baxay xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku soo aaday xili Mareykanka uu dhimay tirade shaqaalaha dibolmaasiyiinta ah ee ku sugan dhow dal oo ku yaal Bariga Dhexe.
Madaxweyne Donland Trump ayaa sheegay in Iran uu ka qaadayo tallaabo cusub oo milatari.