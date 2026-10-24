Taliyaha Ciidamada Iran: Uma oggolaan doono maraakiibta Mareykanka in ay markale soo galaan gacanka Beershiya
Taliyaha ciidamada Iran, Cali Cabdullaahi, ayaa sheegay in aan loo oggolaaneyn Maraakiibta Iran in ay dib u soo galaan gacanka Beershiya.
Mr. Cabdullaahi waxa uu sheegay, “Madaxweynaha Mareykanka wuxuu ku riyoonayaa in ciidamadiisu ay markale soo galaan Gacanka Beershiya. Riyadaas waa mid ay qabriga la gali doonaan”.
Wuxuu intaas ku daray, “ Uma oggolaaneyno maraakiibta Mareykanka in ay soo galaan Gacan Beershiya wax kasta oo dhaca”.
Taliyaha ciidamada Ilaalada Kacaanka Badda ayaa shalay sheegay warkan, “Mareykanka waxay ka fogaadeen marinka Hormuz ilaa 700 oo kiilomitir”.
Madaxweyne Donald Trump ayaa ku eedeeyay Iran in ay wax kasta u sameynayaan sidii ay sicirka shidaalka kor ugu qaadi lahaayeen ka hor doorashada Mareykanka.
Madaweynaha Mareykanka wuxuu kaloo sheegay in shidaalka ka soo gudbo marinka Hormuz uu hadda ka badan yahay kii mari jiray dagaalka ka hor, taasina waa sababta ay Iran u qaadeyso tallaabo kasta oo sicirka shidaalka lagu kordhinayo.