Taliyaha Ciidamada Iran: Uma oggolaan doono maraakiibta Mareykanka in ay markale soo galaan gacanka Beershiya

News DeskOctober 24, 2026
1 minute read

Taliyaha ciidamada Iran, Cali Cabdullaahi, ayaa sheegay in aan loo oggolaaneyn Maraakiibta Iran in ay dib u soo galaan gacanka Beershiya.

Mr. Cabdullaahi waxa uu sheegay, “Madaxweynaha Mareykanka wuxuu ku riyoonayaa in ciidamadiisu ay markale soo galaan Gacanka Beershiya. Riyadaas waa mid ay qabriga la gali doonaan”.

Wuxuu intaas ku daray, “ Uma oggolaaneyno maraakiibta Mareykanka in ay soo galaan Gacan Beershiya wax kasta oo dhaca”.

Taliyaha ciidamada Ilaalada Kacaanka Badda ayaa shalay sheegay warkan, “Mareykanka waxay ka fogaadeen marinka Hormuz ilaa 700 oo kiilomitir”.

Madaxweyne Donald Trump ayaa ku eedeeyay Iran in ay wax kasta u sameynayaan sidii ay sicirka shidaalka kor ugu qaadi lahaayeen ka hor doorashada Mareykanka.

Madaweynaha Mareykanka wuxuu kaloo sheegay in shidaalka ka soo gudbo marinka Hormuz uu hadda ka badan yahay kii mari jiray dagaalka ka hor, taasina waa sababta ay Iran u qaadeyso tallaabo kasta oo sicirka shidaalka lagu kordhinayo.

News DeskOctober 24, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Dalalka Shiinaha iyo Jabuuti oo bayaan wadajir ah ku diiday in maamulka Somaliland

October 24, 2026

Dalalka Shiinaha iyo Jabuuti oo bayaan wadajir ah ku diiday Somaliland

October 24, 2026

Safaaradda Mareykanka ee Urdun ayaa kordhisay tallaabooyinka ammaanka

October 24, 2026

Trump: Waxaa suuragal ah in aan tallaabo milatari ka qaadno Iran

October 24, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker