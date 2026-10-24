Dibadbaxayaal ayaa isugu soo ururay magaalada Orleans ee Faransiiska

News DeskOctober 24, 2026
1 minute read

Kumanyaal qof oo ka tirsan kooxaha garabka bidix ee Faransiiska ayaa socod-dibadbax ka wada magaalada Orléans oo qiyaastii 120 kiiloomitir koonfurka xigta Paris, halkaas oo xisbiga National Rally ee garabka midigta fog uu shir ku qabanayo dhammaadka toddobaadkan.

Tirobadan oo boolis ah ayaa la geeyay magaalada, waxaana la hakiyay adeegyada gaadiidka dadweynaha.

Marine Le Pen, oo ah hoggaamiyaha xisbiga National Rally, ayaa la filayaa in ay shirka labada maalmood soconaya ka bilowdo ololaheeda ay ugu tartamayso xilka madaxweynaha Faransiiska.

Ra’yi-ururinnadaayaa muujinaya in doorashadan ay Le Pen u tahay fursadii ugu weyneyd ee ay ku noqon laheyd madaxweyne,iyadoo markii afraad u tartamaysa xilkaas, inkastoo maxkamad ay horraantii sannadkan ku heshay dambi la xiriira lunsashada lacagaha Midowga Yurub.

LePen ayaa beenisay in ay wax dambi ah gashay, waxayna racfaan ka qaadatay xukunkaas.

News DeskOctober 24, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Dalalka Shiinaha iyo Jabuuti oo bayaan wadajir ah ku diiday in maamulka Somaliland

October 24, 2026

Dalalka Shiinaha iyo Jabuuti oo bayaan wadajir ah ku diiday Somaliland

October 24, 2026

Safaaradda Mareykanka ee Urdun ayaa kordhisay tallaabooyinka ammaanka

October 24, 2026

Taliyaha Ciidamada Iran: Uma oggolaan doono maraakiibta Mareykanka in ay markale soo galaan gacanka Beershiya

October 24, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker