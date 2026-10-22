Warbaahinta Mareykanka: Pentagon-ka oo si hoose u dhimaya tirada ciidamada Mareykanka ee saldhigyada Bariga Dhexe

News DeskOctober 22, 2026
Less than a minute

Warbaahinta Mareykanka ayaa, iyadoo soo xiganaysa saraakiil milatari iyo kuwo dowladeed, sheegtay in Wasaaradda Difaaca Mareykanka ee Pentagon-ku ay si hoose u dhimayso tirada ciidamada ku sugan saldhigyada milatari ee Bariga Dhexe.

Telefishinka CBS, oo ah warbaahin Mareykan ah oo ay BBC-da iskaashi la leedahay, ayaa sheegay in sarkaal ka tirsan dowladda Mareykanka iyo sarkaal sare oo milatari ay Arbacadii u sheegeen in ciidamada Mareykanku ay si hoose u dhimayaan tiradooda saldhigyada milatari ee Bariga Dhexe.

Tallaabadan ayaa timid iyadoo ay jiraan hanjabaado amni oo gobolka ka jira, oo ay ka mid yihiin kuwa kooxda Xuutiyiinta iyo hanjabaado toos ah oo ka imanaya Iiraan.

Dhanka kale, Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa amartay in shaqaalaha aan muhiimka ahayn ee dowladda Mareykanka laga saaro dalka Sacuudiga

News DeskOctober 22, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

“Trump oo xabsi ku jira”: Boor xayaysiis oo muuqaal toos ah laga daawanayo oo laga furay fagaaraha Tajrish ee Tehran

October 22, 2026

Macron oo hogaamiyayal shisheeye ku eedeeyay rabshadaha ka socda faransiiska

October 22, 2026

Weerar gantaallo ah oo Ruushku ku qaaday Kyiv oo dhaawacay ugu yaraan lix qof

October 22, 2026

Netanyahu oo sheegay in khatarta Iiraan lagu soo afjari karo oo keliya in xukunka laga tuuro dowladda, isagoo amarro siiyay Mossad

October 22, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker